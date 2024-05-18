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В Минобороны ответили, сколько сейчас украинцев обновили свои данные в приложении Резерв+

18 мая 2024 20:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Приложение Резерв+ — сколько украинцев обновили данные
Военный с телефоном в руках. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине в субботу, 18 мая, заработало приложение "Резерв+" от Министерства обороны, в котором можно обновить свои данные. Посещаемость граждан в приложении в 50 раз больше, чем в Центры предоставления административных услуг.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

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Обновление данных в приложении "Резерв+"

По словам Черногоренко, по состоянию на 18:00 в приложении обновили свои данные 137 тыс. граждан Украины.

"По состоянию на сейчас... 137 тысяч граждан обновили свои данные онлайн. И в целом в приложении мы видим 287 тысяч успешных авторизаций. Это в 50 раз больше, чем визитов в центры предоставления административных услуг", — ответила она.

Напомним, в течение первых 11 часов после запуска мобильного приложения "Резерв+" для военнообязанных в нем зарегистрировалось более 150 тысяч пользователей. Отмечается, что многие другие заявки находятся в процессе обработки.

Также Минобороны начало тестировать электронную очередь в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Записаться можно через специальный сервис.

Минобороны
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Украина
мобилизация
ТЦК и СП

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