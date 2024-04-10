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В Минобороны придумали способ упрощения мобилизации

10 апреля 2024 10:08
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В Минобороны придумали способ упрощения мобилизации
Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. Фото: armyinform
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Министерстве обороны Украины заявили, что придумали способ для упрощения мобилизации. Для этого к реестру военнообязанных "Оберіг" присоединят Пенсионный фонд.

Об этом сказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью Милитарному.

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По ее словам, такие нововведения помогут понимать навыки и опыт потенциального кандидата на службу в армии.

"Мы будем видеть трудовой путь или профессиональный путь военнообязанного, сможем делать мобилизацию более "смарт", сможем делать рекрутинг", — сказала Черногоренко.

Представительница Минобороны пояснила, что система заработала за несколько лет до широкомасштабного вторжения — ее пользователями являются ТЦК и ГПСУ. Она включает в себя ряд госреестров, которые упрощают работу по учету военнообязанных и помогут сделать мобилизацию более эффективной.

Она рассказала, что это будет похоже на портал "Дія": человек сможет уточнить информацию о себе, актуализировать информацию и видеть, какие данные о нем имеет реестр "Оберіг".

Ранее в материале Новини.LIVE мы рассказали, что известно о внесении украинских водителей в реестр военнообязанных "Оберіг".

Кроме того, как влияет база уклонистов "Армор" на переоформление авто и недвижимости.

военный призыв
мобилизация
повестки
война в Украине
ТЦК и СП

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