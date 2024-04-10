В Минобороны придумали способ упрощения мобилизации
В Министерстве обороны Украины заявили, что придумали способ для упрощения мобилизации. Для этого к реестру военнообязанных "Оберіг" присоединят Пенсионный фонд.
Об этом сказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью Милитарному.
Упрощение мобилизации в Украине
По ее словам, такие нововведения помогут понимать навыки и опыт потенциального кандидата на службу в армии.
"Мы будем видеть трудовой путь или профессиональный путь военнообязанного, сможем делать мобилизацию более "смарт", сможем делать рекрутинг", — сказала Черногоренко.
Представительница Минобороны пояснила, что система заработала за несколько лет до широкомасштабного вторжения — ее пользователями являются ТЦК и ГПСУ. Она включает в себя ряд госреестров, которые упрощают работу по учету военнообязанных и помогут сделать мобилизацию более эффективной.
Она рассказала, что это будет похоже на портал "Дія": человек сможет уточнить информацию о себе, актуализировать информацию и видеть, какие данные о нем имеет реестр "Оберіг".
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