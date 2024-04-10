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У Міноборони вигадали спосіб для спрощення мобілізації

10 квітня 2024 10:08
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Любомир Кучер
Редактор
У Міноборони вигадали спосіб для спрощення мобілізації
Заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко. Фото: armyinform
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У Міністерстві оборони України заявили, що вигадали спосіб для спрощення мобілізації. Для цього до реєстру військовозобов'язаних "Оберіг" приєднають Пенсійний фонд.

Про це сказала заступниця міністра оборони Катеринп Чорногоренко в інтерв'ю Мілітарному.

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За її словами, такі нововведення допоможуть розуміти навички та досвід роботи потенційного кандидата на службу у війську.

"Ми бачитимемо трудовий шлях або професійний шлях військовозобов'язаного, зможемо робити мобілізацію більш "смарт", зможемо робити рекрутинг тощо", — сказала Чорногоренко.

Представниця Міноборони пояснила, що система запрацювала за кілька років до широкомасштабного вторгнення — її користувачами є ТЦК та ДПСУ. Вона включає низку держреєстрів, які спрощують роботу з обліку військовозобов'язаних та допоможуть зробити мобілізацію більш ефективною.

Вона розповіла, що це буде дуже схоже на портал "Дія": людина зможе уточнити інформацію про себе, актуалізувати інформацію і бачити, які дані про нього має реєстр "Оберіг". 

Раніше в матеріалі Новини.LIVE ми розповіли, що відомо про внесення українських водіїв до реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

Крім того, як впливає база ухилянтів "Армор" на переоформлення авто та нерухомості. 

військовий призов
мобілізація
повістки
війна в Україні
ТЦК та СП

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