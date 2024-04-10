У Міноборони вигадали спосіб для спрощення мобілізації
У Міністерстві оборони України заявили, що вигадали спосіб для спрощення мобілізації. Для цього до реєстру військовозобов'язаних "Оберіг" приєднають Пенсійний фонд.
Про це сказала заступниця міністра оборони Катеринп Чорногоренко в інтерв'ю Мілітарному.
Спрощення мобілізації в Україні
За її словами, такі нововведення допоможуть розуміти навички та досвід роботи потенційного кандидата на службу у війську.
"Ми бачитимемо трудовий шлях або професійний шлях військовозобов'язаного, зможемо робити мобілізацію більш "смарт", зможемо робити рекрутинг тощо", — сказала Чорногоренко.
Представниця Міноборони пояснила, що система запрацювала за кілька років до широкомасштабного вторгнення — її користувачами є ТЦК та ДПСУ. Вона включає низку держреєстрів, які спрощують роботу з обліку військовозобов'язаних та допоможуть зробити мобілізацію більш ефективною.
Вона розповіла, що це буде дуже схоже на портал "Дія": людина зможе уточнити інформацію про себе, актуалізувати інформацію і бачити, які дані про нього має реєстр "Оберіг".
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