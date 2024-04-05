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Усіх українських водіїв внесуть до реєстру військовозобов’язаних — що відомо

5 квітня 2024 18:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — дані водіїв внесуть до реєстру військовозобов’язаних
Перевірка документів військовозобов'язаного на блокпосту. Фото: 72 ОМбр/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Через повномасштабну війну, яку розпочала країна-окупант Росія, в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У цей період призову до ЗСУ підлягають військовозобов'язані чоловіки. Якщо раніше вся інформація про таких громадян зберігалась переважно у паперових картках у ТЦК, то єдиний електронний реєстр "Оберіг" дозволив цифровізувати цей процес. Він містить практично всю інформацію про призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Зокрема до бази внесена інформація про водіїв. Що про це відомо, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Так, перш за все слід зауважити, що на початку квітня поточного року Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний Закон 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку та запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного. 

Документ передбачає, що ідентифікація військовозобов’язаних громадян та оформлення документів військового обліку відтепер буде здійснюватися із використанням засобів Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Згода осіб на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.

До реєстру військовозобов'язаних внесуть різні персональні дані українців, у тому числі реквізити водійських посвідчень.

Зокрема, в "Оберіг" потрапить інформація про:

  • серію посвідчення водія військовозобов'язаного (якщо, звичайно, у нього є водійське посвідчення);
  • номер посвідчення водія;
  • дата видачі;
  • орган, який видав документ;
  • термін дії;
  • категорія ТЗ.

Таким чином, інформація про військовозобов'язаного буде з'являтися в Реєстрі одразу після того, як він складе іспити на отримання водійського посвідчення й отримає його. Тож, усі українські водії, які є призовниками, військовозобов'язаними або резервістами потраплять до реєстру військовозобов'язаних.

Додамо, що загалом в "Оберіг" буде 33 категорії персональних даних, починаючи від ПІБ й закінчуючи відомостями про володіння іноземними мовами.

 

Раніше ми писали, як впливає база ухилянтів Армор на переоформлення авто та нерухомості. 

Нагадаємо, ми повідомляли, які дані про українців збиратиме електронний реєстр військовозобов'язаного.

Також ми розповідали, що у Міноборони розповіли про переваги смарт-мобілізації.  

війна
водійське посвідчення
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військовозобов'язані

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