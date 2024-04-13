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В Минобороны заявили о полной оцифровке данных на мужчин призывного возраста

13 апреля 2024 18:47
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Минобороны заявили о полной оцифровке данных на мужчин призывного возраста
Мужчины в военкомате. Фото: Запорожская ОВА
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Минобороны заявили, что было проведено 23 миллиона запросов на обновление данных граждан. Кроме того, информация о мужчинах призывного возраста уже оцифрована во всех регионах страны.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк на заседании Конгресса местных и региональных властей в пятницу, 12 апреля.

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Среди ключевых инициатив отмечена мобилизация и активизация участия граждан в работе оборонных сил.

Гаврилюк также упомянул о законопроекте №10449, принятом Верховной Радой и касающемся мобилизации, определяя:

  • обязанности граждан;
  • обязанности органов местного самоуправления;
  • учет всех мужчин в возрасте 18 – 60 лет
  • закрыта часть щелей уклонения от мобилизации.

Дополнительно, Верховная Рада поддержала законопроект №10379, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение военных обязательств и правил мобилизации.

Президент Украины подписал закон №10313, отменяющий категорию "ограниченно пригодный" в военно-врачебных комиссиях.

Замминистра также сообщил о пересмотре статуса лиц, ранее признанных "ограниченно пригодными", который начнется с середины мая после внесения изменений в приказ №402.

Он осветил работу новых рекрутинговых центров, которые уже открыты в разных регионах. С 11 февраля в Украине функционирует 10 таких центров, и до конца июля планируется открытие еще 22. По данным Гаврилюка, через эти центры уже поступило более тысячи обращений и более 200 человек проходят оформление на службу.

С начала апреля заработал агрегатор вакансий для сил обороны Украины, размещенных на платформах LobbyX, Work.ua, robota.ua и OLX Работа, что позволяет найти все вакансии в одном месте.

Гаврилюк также отметил важность прозрачности в процессе мобилизации и сообщил о перезапуске электронной системы "Оберіг", которая интегрирована с разными государственными органами и обеспечивает цифровое управление данными на всех этапах мобилизации.

По его словам, было осуществлено 23 миллиона запросов для обновления данных гражда, и уже оцифрована информация о мужчинах призывного возраста во всех регионах страны.

Гаврилюк подчеркнул, что большинство регионов эффективно внедрили процесс ввода данных для ВВК и планируется дальнейшее увеличение мощностей команд и переход на цифровой формат всего процесса мобилизации, чтобы каждый гражданин мог выполнить свой долг по защите страны.

Напомним, что Зеленский высказался о законе о мобилизации и усилении контроля над уклонистами.

Ранее мы писали, что, согласно новому закону о мобилизации, опекуны и усыновители теперь имеют право не только на получение отсрочки, но и на полное освобождение от военной службы.

Минобороны
закон
мобилизация
война в Украине
военнообязанные

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