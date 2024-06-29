Мобилизация аспирантов в Украине — в Минобразования ответили, кто подлежит призыву

Студент учится. Фото: Depositphptos

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой ответил, действительно ли аспиранты имеют отсрочку независимо от формы обучения и года поступления. Он отметил, что выпускники магистратуры, поступившие в аспирантуру непосредственно после окончания полного высшего образования или через несколько лет, не могут быть включены в мобилизационный список.

Об этом Оксен Лисовой сказал в комментарии "Телеграфу" в субботу, 29 июня.

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"Они сдают экзамены, поддерживают уровень знаний и вступают в вуз. И после этого имеют право на отсрочку", — говорит Лисовой.

По его словам, в 2024 году дневная форма обучения на аспирантуре будет только бюджетная, а количество мест примерно 7 000. Однако контракт будет доступен на заочной и вечерней формах. Лисовой отметил, что призыв аспирантов дневной формы в этом году невозможен.

"Бюджетная форма обучения в 2024 году расширена почти в два раза. Государственный заказ сейчас 7 000 студентов-аспирантов. Чтобы все студенты, которые готовы продолжать свою исследовательскую и научную деятельность имели на это возможность. Чтобы не потерять способных и талантливых людей", — отметил министр.

Несмотря на усилия государства обеспечить молодежи достойное образование, есть граждане, которые воспринимают аспирантуру только как способ избежать мобилизации. Однако сейчас МОН активно работает над тем, чтобы даже во времена войны обеспечить максимальную доступность образования для всех желающих.

"Мы очень переживали, что коррупционные схемы вытеснят из вузов людей, которые действительно готовы учиться. И эту историю надо было закрыть. Но главная задача для нас сейчас — дать способной молодежи возможность учиться, расширить возможности для нее. Именно поэтому в этом году такое количество бюджетных мест на аспирантуре", — отметил Лисовой.

Министр добавил, что студенты, поступающие на бакалавриат, магистратуру или доктора наук, не подлежат мобилизации, независимо от того, начинали ли они обучение сразу после окончания высшего учебного заведения или через несколько лет.

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно новому закону, вступившему в силу 18 мая, некоторые студенты не имеют права на отсрочку от призыва.

Также недавно Волынская областная военная администрация сообщила, что местные университеты будут передавать информацию об отчислениях студентов в территориальные центры комплектования. Основная цель этой меры заключается во избежание использования высшего образования как способа уклонения от мобилизации.