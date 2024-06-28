Відстрочка для студентів, чи мають студенти недержавних вишів це право

Студенти українського вишу. Фото: "Варто"

Українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації, незалежно від того, у державних чи приватних вищих навчальних закладах вони навчаються. Також не впливає на процес відстрочки обрана абітурієнтом спеціальність.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Гордієнко.

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Як відомо, студенти українських вищих навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації на період навчання.

Юрист наголосив, що норми законодавства щодо відстрочки від призову стосуються не тільки державних вишів — а і приватних, які мають державну ліцензію.

Чи впливає на відстрочку спеціальність

Крім того, Юрій Гордієнко зазначив, що на відстрочку не впливає спеціальність, яку здобуває студент.

"Головне, щоб зберігалась послідовність навчання. Вибір спеціальності не має значення", — підкреслив юрист.

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