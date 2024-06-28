Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Навчання у приватному виші — чи є це підставою для відстрочки arrow

Навчання у приватному виші — чи є це підставою для відстрочки

28 червня 2024 17:19
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для студентів, чи мають студенти недержавних вишів це право
Студенти українського вишу. Фото: "Варто"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації, незалежно від того, у державних чи приватних вищих навчальних закладах вони навчаються. Також не впливає на процес відстрочки обрана абітурієнтом спеціальність.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Гордієнко.

Читайте також:

Відстрочка для приватних вишів

Як відомо, студенти українських вищих навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації на період навчання.

Юрист наголосив, що норми законодавства щодо відстрочки від призову стосуються не тільки державних вишів — а і приватних, які мають державну ліцензію.

Чи впливає на відстрочку спеціальність

Крім того, Юрій Гордієнко зазначив, що на відстрочку не впливає спеціальність, яку здобуває студент.

"Головне, щоб зберігалась послідовність навчання. Вибір спеціальності не має значення", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми інформували, чи можна чоловікам вступити до університету без військового квитка

Раніше ми писали, як студентам отримати довідку про освіту для відстрочки від мобілізації.

Також ми повідомляли, як українським студентам виїхати за кордон

освіта
студенти
мобілізація
війна в Україні
відстрочка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

28 червня 2024
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми