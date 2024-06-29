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У Міносвіти пояснили інформацію про мобілізацію аспірантів

29 червня 2024 15:28
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація аспірантів в Україні — у Міносвіти відповіли, хто підлягає призову
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Фото: Depositphptos
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий відповів, чи справді аспіранти мають відстрочку незалежно від форми навчання та року вступу. Він зазначив, що випускники магістратури, які вступили в аспірантуру безпосередньо після закінчення повної вищої освіти або через декілька років, не можуть бути включені до мобілізаційного списку.

Про це Оксен Лісовий сказав у коментарі "Телеграфу" у суботу, 29 червня.

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Мобілізація аспірантів в Україні

"Вони складають іспити, підтримують рівень знань та вступають у виш. І після цього мають право на відстрочку", — каже Лісовий.

За його словами, у 2024 році денна форма навчання на аспірантурі буде лише бюджетна, а кількість місць приблизно 7 000. Однак контракт буде доступний на заочній та вечірній формах. Лісовий наголосив, що призов аспірантів денної форми цього року неможливий. 

"Бюджетна форма навчання у 2024 році розширена майже у двічі. Державне замовлення наразі 7 000 студентів-аспірантів. Щоб усі студенти, які готові продовжувати свою дослідницьку і наукову діяльність мали на це можливість. Аби не втратити здібних і талановитих людей", — зазначив міністр.

Попри зусилля держави забезпечити молоді гідну освіту, є громадяни, які сприймають аспірантуру лише як спосіб уникнути мобілізації. Проте наразі МОН активно працює над тим, щоб навіть у часи війни забезпечити максимальну доступність освіти для всіх охочих.

"Ми дуже переживали, що корупційні схеми витіснять з вишів людей, які дійсно готові навчатися. І цю історію треба було закрити. Але головна задача для нас зараз — дати здібній молоді змогу навчатися, розширити можливості для неї. Саме тому цього року така кількість бюджетних місць на аспірантурі", — зазначив Лісовий.

Міністр додав, що студенти, які вступають на бакалаврат, магістратуру чи доктора наук, не підлягають мобілізації, незалежно від того, чи починали вони навчання одразу після закінчення вищого навчального закладу чи через декілька років.

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Згідно з новим законом, який набрав чинності 18 травня, деякі студенти не мають права на відстрочку від призову.

Також нещодавно Волинська обласна військова адміністрація повідомила, що місцеві університети будуть передавати інформацію про відрахування студентів до територіальних центрів комплектування. Основна мета цього заходу полягає в уникненні використання вищої освіти як способу ухилення від мобілізації.

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