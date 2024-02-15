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В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

15 февраля 2024 17:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации
Украинские военнослужащие. Иллюстративное фото: galinfo.com.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Согласно законодательству Украины, бронирование от мобилизации не предусмотрено для предпринимателей. Бронь не распространяется также и на гиг-контракторов, потому что Министерство обороны Украины не видит их специальностей.

Об этом в интервью LIGA.net сообщил заместитель председателя Министерства цифровой трансформации Александр Борняков.

В Украине не будут бронировать от мобилизации ФЛП и гиг-контракторов

Борняков указал, что украинским законодательством не предусмотрено бронирование для ФЛП и изменения вводиться не будут. Также замминистра отметил, что это касается и гиг-контрактников, на которых не распространяется бронирование.

"Если человек работает на гиг-контракте, он заканчивается, то он может написать заявление и перейти на штатную позицию", — подчеркнул Борняков.

По мнению замглавы Минцифры, сейчас основной проблемой является отсутствие взятия многих специалистов на военный учет. Речь идет о специалистах в IT-сфере.

"Они не хотят идти в ТЦК, и что делать с этим никто не знает. Сегодня существует, может, и не очень простая, но понятная система бронирования. Для критических компаний бронируется 50% военнообязанных", — объяснил чиновник.

Борняков считает это "очень тяжелым компромиссом", потому что военные требовали меньший процент, а Минцифра — больший.

"Мы не можем сегодня разрешить бронировать 100% — кто же тогда будет воевать? У военных есть на это запрос", — отметил чиновник.

Замминистра добавил, что информация о призыве 50% мужчин, у которых нет брони — это миф и сейчас такие меры не планируются.

Напомним, в Минцифре рассказали о новой идее бронирования от мобилизации, построенной на налогах. Речь идет об уплате от шести до семи тысяч гривен налогов в месяц. Эту идею министерство уже передало на рассмотрение Кабмина.

Добавим, в новой версии законопроекта о мобилизации рассматривают возможность исключения права на отсрочку для силовиков. Следовательно, только 50% личного состава остается на бронировании.

война
Украина
Минцифры
военный призыв
мобилизация
бронирование

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