В Мінцифри розповіли про нову ідею бронювання, яку передали до Кабміну

Чоловіки у військкоматі. Фото: Цензор.нет

В Міністерстві цифрової трансформації України розповіли про нову ідею бронювання від мобілізації, побудовану на податках, яку вже передали до розгляду в Кабінет міністрів. Йдеться про сплату від шести до семи тисяч гривень податків на місяць.

Про це розповів заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков в інтерв'ю Liga.net у середу, 14 лютого.

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Нова ідея бронювання від Мінцифри

"Вона поки не працює, але ця ідея "витає у повітрі". Я не можу сказати, коли цей план приймуть, але він на розгляді у Кабміні", – заявив Борняков.

Олександр Борняков. Джерело: Валентина Поліщук/Liga.net

Він додав, що ця ідея вже фіналізується міністрами, і висловив сподівання на те, що незабаром відомство представить підсумковий концепт. Також урядовець додав, що ідея містить інформацію про 6000-7000 гривень податків на місяць як ключову умову бронювання.

"Готуються зміни щодо звітності, щоб вона була кожен місяць, і наша система зчитувала, з'являвся якийсь документ, що підтверджує бронювання на таких умовах. Для Дія.City буде ставитися вищий поріг зарплати", — додав Борняков.

Нагадаємо, раніше Мінцифри разом з Міноборони розпочали роботу над запровадженням електронного військового квитка, який буде функціонувати не в "Дії".

Додамо, відомство запустило проєкт Seeds of Bravery для українських технологічних новинок, де можна отримати грант до 50 тис. євро на запуск власної справи.