Отсрочка для лица с инвалидностью — отсрочка без пенсионного удостоверения

Мобильное приложение "Резерв+", где упростили оформление отсрочки для людей с инвалидностью. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Отныне лица с инвалидностью могут оформить отсрочку от мобилизации даже без пенсионного удостоверения. Это можно сделать через приложение "Резерв+".

Об этом на странице в Facebook написала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Отсрочка без пенсионного удостоверения

В Министерстве обороны объяснили, какие изменения по упрощению оформления отсрочки были приняты в последние дни.

Отныне люди с инвалидностью могут оформить отсрочку даже при отсутствии пенсионного удостоверения.

"Для этого мы наладили взаимодействие с Единой информационной системой социальной сферы (ЕИССС)", — отметила Черногоренко.

Как оформить отсрочку в упрощенном режиме

Заместитель министра обороны Украины объяснила, как именно работает это нововведение.

"Просто заходите в "Резерв+", выбирайте свою категорию — и получайте отсрочку без визитов в ТЦК и очередей", — подчеркнула Екатерина Черногоренко.

Она добавила, что обновлять приложение для этого необязательно.

Напомним, мы ранее писали о том, как в апреле можно продлить отсрочку из-за границы.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли право территориальный центр комплектования не принимать документы на отсрочку.