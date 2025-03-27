Отсрочка для лица с инвалидностью — отсрочка без пенсионного удостоверения

В МО объяснили, кто оформит отсрочку в упрощенном режиме
Отныне лица с инвалидностью могут оформить отсрочку от мобилизации даже без пенсионного удостоверения. Это можно сделать через приложение "Резерв+".
Об этом на странице в Facebook написала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Отсрочка без пенсионного удостоверения
В Министерстве обороны объяснили, какие изменения по упрощению оформления отсрочки были приняты в последние дни.
Отныне люди с инвалидностью могут оформить отсрочку даже при отсутствии пенсионного удостоверения.
"Для этого мы наладили взаимодействие с Единой информационной системой социальной сферы (ЕИССС)", — отметила Черногоренко.
Как оформить отсрочку в упрощенном режиме
Заместитель министра обороны Украины объяснила, как именно работает это нововведение.
"Просто заходите в "Резерв+", выбирайте свою категорию — и получайте отсрочку без визитов в ТЦК и очередей", — подчеркнула Екатерина Черногоренко.
Она добавила, что обновлять приложение для этого необязательно.
Напомним, мы ранее писали о том, как в апреле можно продлить отсрочку из-за границы.
Добавим, мы сообщали о том, имеет ли право территориальный центр комплектования не принимать документы на отсрочку.
Читайте Новини.LIVE!