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В МОН назвали категорию студентов, которых могут лишить права на отсрочку

10 декабря 2023 13:35
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
В МОН назвали категорию студентов, которых могут лишить права на отсрочку
Украинские студенты-мужчины. Иллюстративное фото: скриншот из видео Radio UA Chicago
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Депутаты Верховной Рады рассматривают возможность лишить права на отсрочку студентов-мужчин, которые учатся на магистратуре во второй раз. Однако студентов, получающих второй уровень высшего образования впервые, инициатива не коснется и они будут иметь право на отсрочку.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

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Лишение права на отсрочку для студентов

По словам Винницкого, сейчас в ВР рассматривают возможность лишения права на отсрочку у магистров, получающих соответствующую степень во второй раз. Он указал, что сейчас в Украине около 55% всех студентов составляют мужчины. Больше всего из них учится именно на магистратуре. Чиновник добавил, что 65% контрактников этой ступени являются мужчинами.

"Подавляющее большинство студентов на бакалаврате — 18-21 год, а на магистерку очень часто поступают люди постарше, призывного или мобилизационного возраста. Сейчас мобилизационный возраст — это 27 лет. Есть закон, принятый ВР, но еще не подписанный президентом, чтобы снизить мобилизационный возраст до 25 лет. Поэтому люди часто используют высшее образование как средство обхода военной службы", — отметил замминистра.

Проблематичная мобилизация в Украине

По словам Винницкого, в Украине мобилизационный ресурс "проблематичный". В ВР сейчас ищут пути решения этого вопроса.

"Сейчас в ВР есть несколько инициатив, которые говорят о том, как с этим справиться, потому что мы понимаем, что мобилизационный ресурс в Украине проблематичный. На сегодняшний день предложения, стоящие перед ВРУ, фактически сводятся к тому, что если человек получает такой уровень образования впервые, то ему могут дать отсрочку. Если же ты уже имеешь, например, магистерский уровень, то удвоение того же уровня не дает отсрочки", — подчеркнул чиновник.

Напомним, в Украине продолжается всеобщая военная мобилизация. Студенты не подлежат призыву в армию. Юрист объяснил, могут ли студента, ушедшего в академический отпуск, мобилизовать в армию.

Добавим, парламентская рабочая группа готовит изменения в законодательство, регулирующее вопросы мобилизации и военной службы. Законопроект предусматривает урегулирование права на отсрочку от мобилизации педагогов, преподавателей вузов и студентов.

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