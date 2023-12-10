У МОН назвали категорію студентів, яких можуть позбавити права на відстрочку

Українські студенти-чоловіки. Ілюстративне фото: скриншот з відео Radio UA Chicago

Депутати Верховної Ради України розглядають можливість позбавити права на відстрочку студентів-чоловіків, що навчаються на магістратурі вдруге. Однак студентів, що здобувають другий рівень вищої освіти вперше, ініціатива не стосуватиметься і вони матимуть право на відстрочку.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

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Позбавлення права на відстрочку для студентів

За словами Винницького, зараз у ВР розглядають можливість позбавлення права на відстрочку у магістрів, що здобувають відповідний ступінь вдруге. Він зазначив, що наразі в Україні близько 55 % від усіх студентів становлять чоловіки. Найбільше з них навчається саме на магістратурі. Посадовець додав, що 65 % контрактників цього ступеня є чоловіками.

"Переважна більшість студентів на бакалавраті — 18-21 рік, а на магістерку дуже часто вступають люди старшого віку, призовного чи мобілізаційного. Зараз мобілізаційний вік — це 27 років. Є закон, який ухвалений ВР, але ще не підписаний президентом, щоб знизити мобілізаційний вік до 25 років. Тож люди часто використовують вищу освіту як засіб оминати військову службу", — зазначив заступник міністра.

Проблематична мобілізація в Україні

За словами Винницького, в Україні мобілізаційний ресурс є "проблематичним". У ВР зараз шукають шляхи розв'язання цього питання.

"Зараз у ВР є декілька ініціатив, які говорять про те, як із цим впоратися, бо ми розуміємо, що мобілізаційний ресурс в Україні є проблематичний. На сьогодні пропозиції, які стоять перед ВРУ, фактично зводяться до того, що якщо особа здобуває такий рівень освіти вперше, то їй може бути надана відстрочка. Якщо ж ти вже маєш, наприклад, магістерський рівень, то подвоєння того самого рівня не дає відстрочки", — наголосив посадовець.

Нагадаємо, в Україні триває загальна військова мобілізація. Студенти не підлягають під призов до армії. Юрист пояснив, чи може студент, який пішов в академічну відпустку, бути мобілізованим до армії.

Додамо, парламентська робоча група готує зміни до законодавства, яке регулює питання мобілізації та військової служби. Законопроєкт передбачає врегулювання права на відстрочку від мобілізації педагогів, викладачів вищих навчальних закладів і студентів.