В МВД ответили, нужна ли справка о несудимости для обновления данных в ТЦК

Военнообязанные в ТЦК. Фото: facebook.com/OOTCKSP

В Министерстве внутренних дел рассказали, что для обновления персональных данных военнообязанных в территориальных центрах комплектования (ТЦК) справка о несудимости не требуется. В ведомстве призывали доверять только проверенным источникам информации.

Об этом говорится в заявлении МВД в Telegram 17 мая.

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Справка о несудимости при обновлении данных в ТЦК

"Внимание! Справка (извлечение) об отсутствии/наличии судимости не требуется для взятия на военный учет или обновления военно-учетных документов", — написали в МВД.

Следовательно, поводом к заявлению стало распространение информации в социальных сетях о том, что в дальнейшем для обновления данных в ТЦК якобы потребуется выдержка о несудимости. В связи с этим, отметили в ведомстве, сервисы МВД пока перегружены запросами от граждан, также могут быть задержки в выдаче соответствующих документов.

"Просим с пониманием отнестись к возможным задержкам в выдаче справок. Еще раз подчеркиваем важность использования информации только из ОФИЦИАЛЬНЫХ источников", — подчеркнули в МВД.

Информация МВД. Фото: скриншот

Напомним, в Украине 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Сразу после этого должен заработать электронный кабинет, где мужчины призывного возраста смогут обновлять учетные данные. Также, начиная с этого дня, в Киеве будут принимать военнообязанных и ЦНАПы.