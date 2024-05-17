Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В МВД ответили, нужна ли справка о несудимости для обновления данных в ТЦК arrow

В МВД ответили, нужна ли справка о несудимости для обновления данных в ТЦК

17 мая 2024 14:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В МВД ответили, нужна ли справка о несудимости для обновления данных в ТЦК
Военнообязанные в ТЦК. Фото: facebook.com/OOTCKSP
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Министерстве внутренних дел рассказали, что для обновления персональных данных военнообязанных в территориальных центрах комплектования (ТЦК) справка о несудимости не требуется. В ведомстве призывали доверять только проверенным источникам информации.

Об этом говорится в заявлении МВД в Telegram 17 мая.

Читайте также:

Справка о несудимости при обновлении данных в ТЦК

"Внимание! Справка (извлечение) об отсутствии/наличии судимости не требуется для взятия на военный учет или обновления военно-учетных документов", — написали в МВД.

Следовательно, поводом к заявлению стало распространение информации в социальных сетях о том, что в дальнейшем для обновления данных в ТЦК якобы потребуется выдержка о несудимости. В связи с этим, отметили в ведомстве, сервисы МВД пока перегружены запросами от граждан, также могут быть задержки в выдаче соответствующих документов.

"Просим с пониманием отнестись к возможным задержкам в выдаче справок. Еще раз подчеркиваем важность использования информации только из ОФИЦИАЛЬНЫХ источников", — подчеркнули в МВД.

Обновление данных в ТЦК
Информация МВД. Фото: скриншот

 

Напомним, в Украине 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Сразу после этого должен заработать электронный кабинет, где мужчины призывного возраста смогут обновлять учетные данные. Также, начиная с этого дня, в Киеве будут принимать военнообязанных и ЦНАПы.

МВД
война
ВСУ
военный призыв
военный учет
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
справка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников