В МВД ответили, нужна ли справка о несудимости для обновления данных в ТЦК
В Министерстве внутренних дел рассказали, что для обновления персональных данных военнообязанных в территориальных центрах комплектования (ТЦК) справка о несудимости не требуется. В ведомстве призывали доверять только проверенным источникам информации.
Об этом говорится в заявлении МВД в Telegram 17 мая.
Справка о несудимости при обновлении данных в ТЦК
"Внимание! Справка (извлечение) об отсутствии/наличии судимости не требуется для взятия на военный учет или обновления военно-учетных документов", — написали в МВД.
Следовательно, поводом к заявлению стало распространение информации в социальных сетях о том, что в дальнейшем для обновления данных в ТЦК якобы потребуется выдержка о несудимости. В связи с этим, отметили в ведомстве, сервисы МВД пока перегружены запросами от граждан, также могут быть задержки в выдаче соответствующих документов.
"Просим с пониманием отнестись к возможным задержкам в выдаче справок. Еще раз подчеркиваем важность использования информации только из ОФИЦИАЛЬНЫХ источников", — подчеркнули в МВД.
Напомним, в Украине 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Сразу после этого должен заработать электронный кабинет, где мужчины призывного возраста смогут обновлять учетные данные. Также, начиная с этого дня, в Киеве будут принимать военнообязанных и ЦНАПы.
Читайте Новини.LIVE!