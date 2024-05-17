Як оновити дані в ТЦК, ЦНАП або онлайн - пояснення юриста

Черга в ТЦК в Києві. Фото: Новини.LIVE

Чоловіки мають 60 днів на оновлення даних в ТЦК. Відлік розпочнеться з 18 травня, коли набере чинності новий мобілізаційний закон. Документ визначає, що оновити дані можна в ТЦК, в ЦНАП або онлайн.

Який варіант насправді буде доступний, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.

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Оновлення даних

"Станом на сьогодні так, за два місяці мають чоловіки прийти і оновити свої дані. Але в мене великий сумнів щодо можливості нормальної реалізації цього припису законодавства. Ми бачимо, що зараз вже відбувається біля ТЦК — черги з 6 ранку, падають співробітники, бо не в силі обробити таку кількість людей. Тому що одна людина коли приходить треба взяти документи, встановити особу, знайти військову справу", — зауважила юристка.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

За її словами, вона не розуміє, чому це досі неможливо зробити шляхом спеціально створеного застосунку або ж через поштовий зв'язок.

"В переліку є і ЦНАП і онлайн реєстрація. Але це гарна ідея і модель, яку розробники закону пропонують. Але електронний кабінет військовозобов’язаної особи не функціонує, його немає. Тому ми повертаємося до ТЦК та ЦНАП", — додала юристка.

Нагадаємо, Верховна Рада України у квітні ухвалила законопроєкт про мобілізацію, після чого документ підписав Президент України Володимир Зеленський. Закон набуде чинності 18 травня та вносить зміни до правил надання відстрочки від мобілізації.

Вже з 18 травня в Україні процес вручення повісток на вулиці буде змінено. Також працівники ТЦК матимуть право здійснювати перевірку деяких документів.

Крім того, на тлі заяв про штрафи для ухилянтів у разі відмови від мобілізації та оновлення облікових даних, став відомий перелік майна, яке не можна вилучати в українських громадян.