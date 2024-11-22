Учебка ВСУ в Украине — новые правила, сколько длится и что изучают

Тренировка военных. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине с октября 2024 года был введен пилотный проект по 45-дневной подготовке мобилизованных на базе четырех главных учебных центров ВСУ. Продолжительность военного обучения значительно увеличили, прибавив больше часов к теоретической и практической части.

Как именно проходит подготовка мобилизованных в учебных центрах и что они изучают, рассказали в Генштабе ВСУ для NV.

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Продолжительность обучения увеличили на 78 часов по сравнению с предыдущей программой. При этом дневная нагрузка сокращена с 10 до 8 часов.

Огневая подготовка: на это направление выделили 101 час — на 33 больше, чем раньше. Количество упражнений по стрельбе возросло до 45 по сравнению с 23 по старой программе. А на тактическую подготовку было выделено 97 часов, что на 6 часов больше, чем раньше.

Относительно подхода к физической подготовке тоже немало изменений. В общей сложности к ней добавили 10 часов из которых:

3 часа посвящено противодействию вражеским БпЛА;

7 часов — подготовке в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Комплексное тактическое задание продлили на 18 часов. По другим направлениям: 4 часа дополнительно ввели на военную топографию, а также по 3 часа — на минную безопасность и разведывательную подготовку, и 2 часа — на связь и коммуникацию.

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Вместо тактической медицины в программу введено 16 часов домедицинской подготовки, что позволит военным более эффективно оказывать первую помощь в полевых условиях.

Напомним, в обществе бытует мнение, что военные сразу с ТЦК направляются в окопы — как происходит процесс мобилизации военнообязанных.

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