Учебка ВСУ в Украине — новые правила, сколько длится и что изучают

В учебных центрах ВСУ увеличили продолжительность подготовки
В Украине с октября 2024 года был введен пилотный проект по 45-дневной подготовке мобилизованных на базе четырех главных учебных центров ВСУ. Продолжительность военного обучения значительно увеличили, прибавив больше часов к теоретической и практической части.
Как именно проходит подготовка мобилизованных в учебных центрах и что они изучают, рассказали в Генштабе ВСУ для NV.
Как изменилась обучающая программа подготовки для мобилизованных
Продолжительность обучения увеличили на 78 часов по сравнению с предыдущей программой. При этом дневная нагрузка сокращена с 10 до 8 часов.
Огневая подготовка: на это направление выделили 101 час — на 33 больше, чем раньше. Количество упражнений по стрельбе возросло до 45 по сравнению с 23 по старой программе. А на тактическую подготовку было выделено 97 часов, что на 6 часов больше, чем раньше.
Относительно подхода к физической подготовке тоже немало изменений. В общей сложности к ней добавили 10 часов из которых:
- 3 часа посвящено противодействию вражеским БпЛА;
- 7 часов — подготовке в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Комплексное тактическое задание продлили на 18 часов. По другим направлениям: 4 часа дополнительно ввели на военную топографию, а также по 3 часа — на минную безопасность и разведывательную подготовку, и 2 часа — на связь и коммуникацию.
Как военных учат оказывать ПМП
Вместо тактической медицины в программу введено 16 часов домедицинской подготовки, что позволит военным более эффективно оказывать первую помощь в полевых условиях.
Напомним, в обществе бытует мнение, что военные сразу с ТЦК направляются в окопы — как происходит процесс мобилизации военнообязанных.
Также рекрутеры и инструкторы рассказали, как происходит рекрутинг граждан, никогда не бравших в руки оружие.
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