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З ТЦК одразу в окоп не йдуть — що відбувається під час навчань

19 листопада 2024 17:55
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Навчання військових на полігоні — куди направляють після завершення курсів
Військові навчання. Фото: Reuters
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У суспільстві є думка, що всі військовозобов'язані з приміщення ТЦК одразу відправляються на фронт. Це не відповідає реальності, адже всі військові перед цим мають пройти базовий курс загальновійськової підготовки.

Про це повідомляє Миколаївський обласний ТЦК та СП.

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Перш за все новобранці обов'язково мають пройти 30-денний курс у навчальних підрозділах, де дотримуються чітких стандартів. Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) включає як теоретичні знання, так і практичні навички.

Програма складається з ознайомчого курсу, індивідуальної підготовки та навчання дій у складі підрозділу. Перші дні відводяться на організаційні питання й отримання необхідного спорядження, а далі йде інтенсивне тренування з бойової тактики, мінної безпеки, патріотичної підготовки та тактичної медицини. Після цього новобранці можуть бути скеровані на додаткову фахову підготовку.

Чи проходять БЗВП ті, кого призначили на небойові посади

Мобілізованих розподіляють на небойові посади — когось у ремонтні підрозділи, бухгалтерію чи логістику тощо. У бойових частинах, таких як гірсько-штурмові бригади, кожного воїна забезпечують шість-сім фахівців допоміжних спеціальностей. Навіть у складних ситуаціях, коли штаби можуть опинитися на передовій, усі проходять БЗВП для здобуття базових навичок виживання та дій у бойових умовах.

Крім того, у Миколаївському ТЦК повідомили, що Генштаб наразі тестує розширену програму підготовки тривалістю до 1,5 місяця. Там особливий акцент робиться на таких напрямках, як тактико-вогнева підготовка, навички використання БпЛА та засоби радіоелектронної боротьби. Враховуючи результати, подовжений термін навчання можуть запровадити обов’язково вже з наступного року.

Нагадаємо, начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін повідомляв, що новобранців почали вчити по-новому вже з 1 листопада.

Також ми розповідали всі нюанси щодо БЗВП — хто мусить її пройти, яке покарання за ігнорування та що робити після отримання направлення. 

військові навчання навчання мобілізація військовозобов'язані полігон

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