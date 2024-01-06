Законы Германии не позволяют выдать военнообязанных украинцев для службы в ВСУ

Министр юстиции и защиты прав потребителей Марко Бушман. Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Министр юстиции Германии Марко Бушман выразил мнение о том, что помощь Украине в её оборонительных усилиях отвечает национальным интересам Германии. В то же время, он указал, что законы страны не позволяют отдавать мужчин-беженцев для службы в ВСУ.

Об этом министр сообщил в интервью Welt am Sonntag.

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Министр указал, что немецкое правительство не имеет права принуждать беженцев-мужчин, которые в настоящее время находятся в ФРГ, к возвращению на родину для участия в военных действиях.

"Мне понятно желание украинского правительства призывать своих граждан, находящихся за границей, к военной службе. Этот призыв обоснован. Тем не менее мы не в праве обязать кого-либо в Германии служить за пределами страны", — сказал Бушман.

Также он отметил, что Германия будет продолжать оказывать финансовую поддержку Украине.

Напомним, что в Украине вскоре примут новый закон о мобилизации. В частности, изменения в законодательстве могут коснуться мужчин, которые находятся за границей.

Также мы сообщали, что законопроект о мобилизации №10378 может быть вынесен на рассмотрение в Верховной Раде уже на следующей неделе (8-14 января). Однако сначала его должны проработать в Комитете ВР по национальной безопасности, обороне и разведке и внести правки.