Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow У Німеччині заявили, що закони не дозволяють видавати українців для служби у ЗСУ arrow

У Німеччині заявили, що закони не дозволяють видавати українців для служби у ЗСУ

6 січня 2024 14:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Закони Німеччини не дозволяють видати військовозобов&#39;язаних українців для служби у ЗСУ
Міністр юстиції та захисту прав споживачів Марко Бушман. Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман висловив думку, що допомога Україні в її оборонних зусиллях відповідає національним інтересам Німеччини. Водночас він зазначив, що закони країни не дозволяють віддавати чоловіків-біженців для служби у ЗСУ.

Про це міністр повідомив в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Читайте також:

Німеччина не може видати Україні чоловіків без їхньої згоди

Міністр зазначив, що німецький уряд не має права примушувати біженців-чоловіків, які зараз перебувають у ФРН, до повернення на батьківщину для участі у військових діях.

"Мені зрозуміле бажання українського уряду закликати своїх громадян, які перебувають за кордоном, до військової служби. Цей заклик обґрунтований. Проте ми не маємо права зобов'язати будь-кого в Німеччині служити за межами країни", — сказав Бушман.

Також він зазначив, що Німеччина продовжуватиме надавати фінансову підтримку Україні.

Нагадаємо, що в Україні незабаром ухвалять новий закон про мобілізацію. Зокрема, зміни у законодавстві можуть торкнутися чоловіків, які перебувають за кордоном.

Також ми повідомляли, що законопроєкт про мобілізацію №10378 може бути винесений на розгляд у Верховній Раді вже наступного тижня (8-14 січня). Однак спочатку його мають опрацювати у Комітеті ВР з національної безпеки, оборони та розвідки та внести правки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

23 грудня 2023

23:30 Оплата за світло — як зміняться тарифи на електроенергію з 1 січня

Актуальне по темі