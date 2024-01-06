Міністр юстиції та захисту прав споживачів Марко Бушман. Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман висловив думку, що допомога Україні в її оборонних зусиллях відповідає національним інтересам Німеччини. Водночас він зазначив, що закони країни не дозволяють віддавати чоловіків-біженців для служби у ЗСУ.

Про це міністр повідомив в інтерв'ю Welt am Sonntag.

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Міністр зазначив, що німецький уряд не має права примушувати біженців-чоловіків, які зараз перебувають у ФРН, до повернення на батьківщину для участі у військових діях.

"Мені зрозуміле бажання українського уряду закликати своїх громадян, які перебувають за кордоном, до військової служби. Цей заклик обґрунтований. Проте ми не маємо права зобов'язати будь-кого в Німеччині служити за межами країни", — сказав Бушман.

Також він зазначив, що Німеччина продовжуватиме надавати фінансову підтримку Україні.

Нагадаємо, що в Україні незабаром ухвалять новий закон про мобілізацію. Зокрема, зміни у законодавстві можуть торкнутися чоловіків, які перебувають за кордоном.

Також ми повідомляли, що законопроєкт про мобілізацію №10378 може бути винесений на розгляд у Верховній Раді вже наступного тижня (8-14 січня). Однак спочатку його мають опрацювати у Комітеті ВР з національної безпеки, оборони та розвідки та внести правки.