У Німеччині заявили, що закони не дозволяють видавати українців для служби у ЗСУ
Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман висловив думку, що допомога Україні в її оборонних зусиллях відповідає національним інтересам Німеччини. Водночас він зазначив, що закони країни не дозволяють віддавати чоловіків-біженців для служби у ЗСУ.
Про це міністр повідомив в інтерв'ю Welt am Sonntag.
Німеччина не може видати Україні чоловіків без їхньої згоди
Міністр зазначив, що німецький уряд не має права примушувати біженців-чоловіків, які зараз перебувають у ФРН, до повернення на батьківщину для участі у військових діях.
"Мені зрозуміле бажання українського уряду закликати своїх громадян, які перебувають за кордоном, до військової служби. Цей заклик обґрунтований. Проте ми не маємо права зобов'язати будь-кого в Німеччині служити за межами країни", — сказав Бушман.
Також він зазначив, що Німеччина продовжуватиме надавати фінансову підтримку Україні.
Нагадаємо, що в Україні незабаром ухвалять новий закон про мобілізацію. Зокрема, зміни у законодавстві можуть торкнутися чоловіків, які перебувають за кордоном.
Також ми повідомляли, що законопроєкт про мобілізацію №10378 може бути винесений на розгляд у Верховній Раді вже наступного тижня (8-14 січня). Однак спочатку його мають опрацювати у Комітеті ВР з національної безпеки, оборони та розвідки та внести правки.
Читайте Новини.LIVE!