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У новой стратегии мобилизации в ВСУ могут быть недостатки, — FT

7 мая 2024 21:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
У новой стратегии мобилизации в ВСУ могут быть недостатки, — FT
Центр рекрутинга украинской армии. Фото иллюстративное: Минобороны Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министерство обороны Украины ввело новую стратегию мобилизации, когда предоставило новобранцам выбор, где служить. Однако иностранные военные аналитики и армейские ветераны считают, что такая система также будет иметь недостатки.

Об этом говорится в материале Financial Times.

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Издание пишет, что столкнувшись со скромным количеством добровольцев, Минобороны запустило рекламную кампанию в попытке сделать рекрутинг более увлекательным. Идея состоит в том, чтобы убедить украинцев добровольно идти в рекрутинговые центры для записи в более престижные и, возможно, лучше оснащенные подразделения или туда, где служат их друзья, знакомые, члены семьи и т.д.

Журналисты также обратили внимание, что публичный месседж военнослужащих некоторых освещенных в медиа бригад состоит в том, что если мужчины не пойдут добровольцами сейчас, то их призовут в стандартные пехотные формирования под руководством более слабых командиров. По мнению американского издания, среди действующих военных такие высказывания недопустимы, и за такие методы может грозить трибунал в попытке срыва мобилизации, нарушив при этом права человека.

В то же время, иностранные военные аналитики говорят, что такая стратегия имеет ряд недостатков. Как заявил в комментарии изданию сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне, Франц-Стефан Гади, существует риск того, что элитные подразделения могут также переманить кадры из других отрядов.

"Если вы сконцентрируете все свои лучшие войска только в нескольких элитных формированиях, эти формирования в войне на истощение, как правило, истощаются гораздо быстрее", — заявил он.

Напомним, ранее на Центральном железнодорожном вокзале Киева открылся информационный пункт рекрутинга в украинскую армию.

В то же время по словам экс   спикера Генштаба ВСУ и военного эксперта Владислава Селезнева, призвать в украинскую армию могут еще сотни тысяч мужчин.       

Минобороны
ВСУ
Украина
военные
нарушения
мобилизация
Рекрутинг

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