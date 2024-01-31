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В новом законопроекте о мобилизации снизили призывной возраст — детали

31 января 2024 08:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В новом законопроекте о мобилизации снизили призывной возраст — детали
Украинские военные. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Кабинет Министров Украины одобрил и передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации вчера, 30 января. В нем предлагают снизить призывной возраст военнообязанных.

Об этом говорится в тексте законопроекта.

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Так, в Украине снизят призывной возраст с 27 до 25 лет, а на уклонистов будут налагать ограничения через суд.

Отмечается, что ТЦК может обратиться в суд для наложения на военнообязанного следующих ограничений:

  • наложение ареста на банковские счета и ценности в банках;
  • ограничение на выезд за границу Украины;
  • ограничение прав на управление транспортным средством.

Также в законопроекте предлагают упразднить срочную службу и ввести базовую военную подготовку.

В то же время у добровольцев будет отсрочка на два месяца для решения своих вопросов и подготовки к мобилизации.

Что касается людей с инвалидностью — все группы будут освобождены от службы.

Кроме того, обновить данные о военнообязанном можно онлайн или через ЦНАП.

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Скриншот текста законопроекта

Напомним, что Кабинет Министров в новом законопроекте о мобилизации предложил Верховной Раде внести некоторые изменения. В частности, они будут касаться выехавших за границу мужчин.

Кроме того, народный депутат от партий "Слуга народа" считает, что официального "откупа" в новом законопроекте о мобилизации не предусматривается. По его словам, ни правительство, ни президент не пойдут на такой шаг.

военный призыв
повестки
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мужчины

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