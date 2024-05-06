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В полку "Азов" есть вакансия сварщика — какие обязанности и сколько будут платить

6 мая 2024 03:23
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Чекарёва Мария
редактор
Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает сварщикам
Сварщик за работой. Фото иллюстративное: depositphotos.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения сварщика. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 29 апреля.

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Скриншот вакансии на Work.ua

Что входит в обязанности сварщика в "Азове"

Сварщик должен сваривать металлические конструкции в соответствии с требованиями технических чертежей и инструкций, выполнять ремонтные работы, в том числе замену и усиление сварных соединений, производить локальные металлоконструкции, контролировать качество работы и соответствие стандартам безопасности.

Какие требования к кандидату на должность

Человек, который хочет занять должность сварщика в "Азове", должен:

  • иметь не менее года опыта работы сварщиком;
  • уметь работать с разными видами сварки (электро, газовая и другие);
  • знать и понимать технические чертежи и инструкции.

От специалиста ожидают ответственности и внимательности к деталям.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

  • официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен (в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 гривен в день).

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет в свои ряды ивент-менеджеров, которые будут разрабатывать календарь мероприятий, сотрудничать с волонтерами, искать площадки для проведения аукционов. Таким специалистам обещают зарплату от 25 до 28 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что бригаде спецназначения "Азов" нужны дизелисты. Кандидаты на должность должны знать конструкцию автомобиля, его узлов и основы техники безопасности. За месяц работы можно заработать от 25 до 125 тысяч гривен.

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