Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает сварщикам

В полку "Азов" есть вакансия сварщика — какие обязанности и сколько будут платить
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения сварщика. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 29 апреля.
Что входит в обязанности сварщика в "Азове"
Сварщик должен сваривать металлические конструкции в соответствии с требованиями технических чертежей и инструкций, выполнять ремонтные работы, в том числе замену и усиление сварных соединений, производить локальные металлоконструкции, контролировать качество работы и соответствие стандартам безопасности.
Какие требования к кандидату на должность
Человек, который хочет занять должность сварщика в "Азове", должен:
- иметь не менее года опыта работы сварщиком;
- уметь работать с разными видами сварки (электро, газовая и другие);
- знать и понимать технические чертежи и инструкции.
От специалиста ожидают ответственности и внимательности к деталям.
Условия работы
Азовцы предлагают кандидату:
- официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен (в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 гривен в день).
Какие специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, "Азов" ищет в свои ряды ивент-менеджеров, которые будут разрабатывать календарь мероприятий, сотрудничать с волонтерами, искать площадки для проведения аукционов. Таким специалистам обещают зарплату от 25 до 28 тысяч гривен.
Также мы писали о том, что бригаде спецназначения "Азов" нужны дизелисты. Кандидаты на должность должны знать конструкцию автомобиля, его узлов и основы техники безопасности. За месяц работы можно заработать от 25 до 125 тысяч гривен.
Читайте Новини.LIVE!