Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает саперам

Саперы проверяют территорию. Фото: azov.org.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальонах и другие подразделения специалистов, которые умеют обезвреживать боеприпасы. Саперам обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 17 мая.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности сапера и требования к кандидатам в должность

В обязанности саперов входит поиск и нахождение мин и снарядов, организация проходов в минно-взрывных зонах противника, ликвидация взрывоопасных предметов.

Кандидат должен:

знать минно-взрывную сферу;

иметь опыт работы или инженерно-техническое образование;

стремиться овладеть специальностью саперного дела;

иметь опыт прохождения военной службы;

быть в хорошей физической форме.

Если у специалиста есть разрешение на выполнение минно-взрывных работ, то это будет преимуществом.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату официальную мобилизацию или службу по контракту до конца военного положения. Есть возможность перевода действующих военнослужащих. Исполнять обязанности, возможно, придется в зоне проведения боевых действий, однако в случае выполнения задач в горячих точках будет ежедневно начисляться денежная надбавка — 3 300 гривен.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет в свои ряды связистов. Нужны люди, которые знают все виды и способы организации военной связи. За месяц работы можно заработать от 25 до 125 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что бригаде спецназначения "Азов" нужны пожарные с опытом работы на пожарной службе и участия в ликвидации пожаров. Зарплата — до 125 тысяч гривен.