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Зарплата до 125 000 грн — бійці "Азову" назвали спеціаліста, який має попит у війську

20 травня 2024 03:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Зарплата до 125 000 грн — бійці "Азову" назвали спеціаліста, який має попит у війську
Боєць бригади "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" шукає зв'язківців. Потрібні фахівці з профільною освітою чи спеціальною підготовкою. Обіцяють платити від 25 до 125 тис. грн.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 17 травня. 

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Робота зв'язківця в "Азов"
Скриншот вакансії зв'язківця в бригаді "Азов" на сайті Work.ua

Робота зв'язківця в "Азов"

До обов'язків зв'язківця в бригаді "Азов" входить:

  • обслуговування та контроль роботи засобів військового зв’язку;
  • моніторинг якості передачі сигналів між точками зв’язку;
  • з’ясування причин і усунення несправностей приладів і ліній військового зв’язку;
  • проєктування і створення нових схем телекомунікаційного або радіоповідомлення;
  • організація роботи мобільних і переносних станцій військового зв’язку;
  • відновлення засобів і способів зв’язку в зонах проведення воєнних операцій, наслідків стихійних лих, аварій;
  • шифрування військових повідомлень;
  • перехоплення інформації супротивника;
  • диверсійні роботи з ушкодження каналів повідомлення ворожих підрозділів.

Які вимоги до фахівця

Кандидат на посаду зв'язківця повинен відмінно знати всі види і способи організації військового зв’язку, зокрема його шифрування, розуміти основи електромеханіки, електротехніки, інтернет-технологій, а також теле- і радіокомунікацій, вміти виконувати монтажні й ремонтні роботи та правильно використовувати необхідні обладнання.

Крім того, спеціаліст має вирізнятися міцним здоров'ям, чіткою дикцією, вміти швидко сприймати і запам’ятовувати інформацію, а також повинен бути відповідальним, уважним та зібраним.

Умови роботи в "Азов"

Натомість "Азов" пропонує такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до закінчення воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військових;
  • оплата праці 25 000 — 125 000 грн;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого обіцяють грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день.

Кого ще потребує бригада

Нагадаємо, що "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи пожежника. Потрібні фахівці, які мають досвід роботи на пожежній службі та брали участь у ліквідації пожеж. Обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що бійці потребують стрільців. Потрібні люди з хорошою фізичною формою, які готові працювати в зоні активних бойових дій і мотивуються знищенням ворога. Заплата до 125 тис. грн.

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