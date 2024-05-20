Зарплата до 125 000 грн — бійці "Азову" назвали спеціаліста, який має попит у війську

Боєць бригади "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" шукає зв'язківців. Потрібні фахівці з профільною освітою чи спеціальною підготовкою. Обіцяють платити від 25 до 125 тис. грн.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 17 травня.

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Скриншот вакансії зв'язківця в бригаді "Азов" на сайті Work.ua

Робота зв'язківця в "Азов"

До обов'язків зв'язківця в бригаді "Азов" входить:

обслуговування та контроль роботи засобів військового зв’язку;

моніторинг якості передачі сигналів між точками зв’язку;

з’ясування причин і усунення несправностей приладів і ліній військового зв’язку;

проєктування і створення нових схем телекомунікаційного або радіоповідомлення;

організація роботи мобільних і переносних станцій військового зв’язку;

відновлення засобів і способів зв’язку в зонах проведення воєнних операцій, наслідків стихійних лих, аварій;

шифрування військових повідомлень;

перехоплення інформації супротивника;

диверсійні роботи з ушкодження каналів повідомлення ворожих підрозділів.

Які вимоги до фахівця

Кандидат на посаду зв'язківця повинен відмінно знати всі види і способи організації військового зв’язку, зокрема його шифрування, розуміти основи електромеханіки, електротехніки, інтернет-технологій, а також теле- і радіокомунікацій, вміти виконувати монтажні й ремонтні роботи та правильно використовувати необхідні обладнання.

Крім того, спеціаліст має вирізнятися міцним здоров'ям, чіткою дикцією, вміти швидко сприймати і запам’ятовувати інформацію, а також повинен бути відповідальним, уважним та зібраним.

Умови роботи в "Азов"

Натомість "Азов" пропонує такі умови роботи:

офіційна мобілізація до закінчення воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військових;

оплата праці 25 000 — 125 000 грн;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого обіцяють грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день.

Кого ще потребує бригада

Нагадаємо, що "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи пожежника. Потрібні фахівці, які мають досвід роботи на пожежній службі та брали участь у ліквідації пожеж. Обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що бійці потребують стрільців. Потрібні люди з хорошою фізичною формою, які готові працювати в зоні активних бойових дій і мотивуються знищенням ворога. Заплата до 125 тис. грн.