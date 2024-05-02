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В полку "Азов" открыта вакансия с зарплатой до 125 тысяч гривен — нужно ремонтировать БпЛА

2 мая 2024 03:23
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Чекарёва Мария
редактор
Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает операторам по ремонту дронов
Военный запускает дрон. Фото иллюстративное: AP/Evgeniy Maloletka
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения инженера по ремонту дронов. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 29 апреля.

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Что входит в обязанности инженера по ремонту дронов в "Азове"

Инженер по ремонту дронов должен ремонтировать агродроны DJI, дроны DJI, Autel, FPV, а также детали и комплектующие к дронам.

Какие требования к кандидату на должность

Человек, который хочет занять должность инженера по ремонту дронов в "Азове", должен:

  • иметь среднее или высшее техническое образование;
  • уметь пользоваться измерительными приборами, паять компоненты DIP, BGA, SMD и паять под микроскопом;
  • знать микроэлектронику и схемотехнику

От специалиста ожидают аккуратности, технического склада ума, желания обучаться и развиваться. Опыт работы от одного года на подобной должности будет преимуществом. Также желательно, чтобы специалист по ремонту дронов умел летать на мультикоптерах.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

  • официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен (в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 гривен в день).

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет в свои ряды операторов беспилотных летательных аппаратов. Кандидат на эту должность должен уметь руководить беспилотниками и быть готовым к работе в зоне боевых действий. Будут платить от 25 до 125 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что бригаде спецназначения "Азов" нужны повара, которые будут готовить блюда для военных. Заработать на этой должности можно до 125 тысяч гривен.

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