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В полку "Азов" появилась вакансия дизелиста — будут платить до 125 тысяч гривен

3 мая 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает дизелистам
Украинские военнослужащие у автомобиля. Фото иллюстративное: azov.org.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения дизелиста-военнослужащего. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 29 апреля.

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Скриншот вакансии на Work.ua

Что входит в обязанности дизелиста в "Азове"

Дизелист-военнослужащий должен:

  • регулировать и ремонтировать топливную аппаратуру дизельных автомобилей, сельскохозяйственной техники, а также спецтехники;
  • ремонтировать дизельные двигатели автомобилей, сельскохозяйственной техники, а также спецтехники;
  • осуществлять техническое обслуживание;
  • разбирать, мыть, чистить агрегаты и составляющие единицы топливной аппаратуры дизельных автомобилей.

Какие требования к кандидату на должность

Человек, желающий занять должность дизелиста в "Азове", должен знать конструкцию автомобиля, его узлов и основы техники безопасности. Желательно иметь опыт работы на аналогичной должности. От специалиста ожидают внимательности к деталям и ориентации на результат.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

  • официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен (в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 гривен в день).

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, бригаде спецназначения "Азов" нужны инженеры по ремонту дронов. Такие военнослужащие должны ремонтировать дроны, агродроны, детали и комплектующие БпЛА. Заработать на этой должности можно до 125 тысяч гривен.

Также "Азов" ищет в свои ряды операторов беспилотных летательных аппаратов. Кандидат на эту должность должен уметь руководить беспилотниками и быть готовым к работе в зоне боевых действий. Будут платить от 25 до 125 тысяч гривен.

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