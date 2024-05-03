Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает дизелистам

В полку "Азов" появилась вакансия дизелиста — будут платить до 125 тысяч гривен
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения дизелиста-военнослужащего. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 29 апреля.
Что входит в обязанности дизелиста в "Азове"
Дизелист-военнослужащий должен:
- регулировать и ремонтировать топливную аппаратуру дизельных автомобилей, сельскохозяйственной техники, а также спецтехники;
- ремонтировать дизельные двигатели автомобилей, сельскохозяйственной техники, а также спецтехники;
- осуществлять техническое обслуживание;
- разбирать, мыть, чистить агрегаты и составляющие единицы топливной аппаратуры дизельных автомобилей.
Какие требования к кандидату на должность
Человек, желающий занять должность дизелиста в "Азове", должен знать конструкцию автомобиля, его узлов и основы техники безопасности. Желательно иметь опыт работы на аналогичной должности. От специалиста ожидают внимательности к деталям и ориентации на результат.
Условия работы
Азовцы предлагают кандидату:
- официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен (в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 гривен в день).
Какие специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, бригаде спецназначения "Азов" нужны инженеры по ремонту дронов. Такие военнослужащие должны ремонтировать дроны, агродроны, детали и комплектующие БпЛА. Заработать на этой должности можно до 125 тысяч гривен.
Также "Азов" ищет в свои ряды операторов беспилотных летательных аппаратов. Кандидат на эту должность должен уметь руководить беспилотниками и быть готовым к работе в зоне боевых действий. Будут платить от 25 до 125 тысяч гривен.
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