Минобороны выпустило новый приказ, которым вносятся изменения в прохождение ВВК

В положении о ВВК есть значительные изменения — какие именно
Министерство обороны Украины выпустило приказ №686, которым были внесены заметные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе. Одним из ключевых изменений стала отмена правила об исключении из военного учета военнообязанных, признанных непригодными к военной службе.
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.
Что изменилось в положениях о ВВК
Теперь убирается норма, которая предусматривала исключение из военного учета военнослужащих, признанных непригодными к службе, или тех, кто признан непригодным с пересмотром через 6-12 месяцев. Согласно новым правилам, постановления ВВК по таким лицам должны быть исполнены немедленно, но без исключения учета.
Также изменен пункт, ранее устанавливавший, что свидетельство о болезни во время особого периода составляется для военнообязанных, признанных непригодными к военной службе с исключением из военного учета.
В настоящее время, отмечает юридическое издание, не совсем понятно, как эти изменения в приказе №686 соответствуют положениям Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Согласно статье 37 этого закона, граждане Украины подлежат исключению из военного учета, если:
- они умерли или признаны безвестно отсутствующими или объявлены умершими;
- прекратили гражданство Украины;
- признаны непригодными к военной службе;
- достигли предельного возраста для нахождения в запасе.
Таким образом, вопрос остается открытым: если непригодные к службе лица больше не исключаются из учета, возникает вопрос, как эти изменения согласовываются с действующим законодательством и какие данные теперь должны вноситься в военно-учетный документ таких лиц.
Напомним, что министерство обороны Украины по согласованию с
Минздрав изменил положение относительно ВВК.
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