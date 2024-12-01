Минобороны выпустило новый приказ, которым вносятся изменения в прохождение ВВК

Прохождение ВЛК.

Министерство обороны Украины выпустило приказ №686, которым были внесены заметные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе. Одним из ключевых изменений стала отмена правила об исключении из военного учета военнообязанных, признанных непригодными к военной службе.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Читайте также:

Что изменилось в положениях о ВВК

Теперь убирается норма, которая предусматривала исключение из военного учета военнослужащих, признанных непригодными к службе, или тех, кто признан непригодным с пересмотром через 6-12 месяцев. Согласно новым правилам, постановления ВВК по таким лицам должны быть исполнены немедленно, но без исключения учета.

Также изменен пункт, ранее устанавливавший, что свидетельство о болезни во время особого периода составляется для военнообязанных, признанных непригодными к военной службе с исключением из военного учета.

В настоящее время, отмечает юридическое издание, не совсем понятно, как эти изменения в приказе №686 соответствуют положениям Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Согласно статье 37 этого закона, граждане Украины подлежат исключению из военного учета, если:

они умерли или признаны безвестно отсутствующими или объявлены умершими;

прекратили гражданство Украины;

признаны непригодными к военной службе;

достигли предельного возраста для нахождения в запасе.

Таким образом, вопрос остается открытым: если непригодные к службе лица больше не исключаются из учета, возникает вопрос, как эти изменения согласовываются с действующим законодательством и какие данные теперь должны вноситься в военно-учетный документ таких лиц.

Напомним, что министерство обороны Украины по согласованию с

Минздрав изменил положение относительно ВВК.

Также мы сообщали, что на 2025 год запланирована интеграция системы "Обериг" с электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ). Это фактически станет электронной военно-врачебной комиссией (ВВК).