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У положенні про ВЛК є значні зміни — юристи розповіли, які саме

1 грудня 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Міноборони випустило новий наказ, яким вносяться зміни в проходження ВЛК
Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Міністерство оборони України випустило наказ №686, яким були внесені помітні зміни до Положення про військово-лікарську експертизу. Однією з ключових змін стало скасування правила про виключення з військового обліку військовозобов'язаних, визнаних непридатними до військової служби. 

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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Що змінилось у положеннях про ВЛК

Тепер прибирається норма, що передбачала виключення з військового обліку військовослужбовців, визнаних непридатними до служби, або тих, хто визнаний непридатним з переоглядом через 6-12 місяців. Згідно з новими правилами, постанови ВЛК щодо таких осіб повинні бути виконані негайно, але без виключення з обліку.

Також змінено пункт, який раніше встановлював, що свідоцтво про хворобу під час особливого періоду складається для військовозобов’язаних, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Тепер ця норма також прибрана, і виключення з обліку більше не передбачено.

На цей час, зазначає юридичне видання, не зовсім зрозуміло, як ці зміни в наказі №686 відповідають положенням Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Згідно зі статтею 37 цього закону, громадяни України підлягають виключенню з військового обліку, якщо:

  • вони померли або визнані безвісно відсутніми чи оголошені померлими;
  • припинили громадянство України;
  • визнані непридатними до військової служби;
  • досягли граничного віку для перебування в запасі.

Таким чином, питання залишається відкритим: якщо непридатні до служби особи більше не виключаються з обліку, то виникає питання, як ці зміни узгоджуються із чинним законодавством та які дані тепер мають вноситися до військово-облікового документа таких осіб.

Нагадаємо, що міністерство оборони України за погодженням із
МОЗ змінило положення щодо ВЛК. Відтепер відправляти українців на проходження військово-лікарської комісії можуть і Центри рекрутингу.

Також ми повідомляли, що на 2025 рік заплановано інтеграцію системи "Оберіг" з електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ). Це фактично стане електронною військово-лікарською комісією (ВЛК).

мобілізація війна в Україні ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані

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