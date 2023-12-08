В поисках уклонистов — военкомы посетили рынок в Тернополе
Работники ТЦК провели рейд на тернопольский рынок утром 8 декабря. Там они пытались найти уклонистов.
Соответствующее видео публикуют в местных Telegram-каналах.
Работники ТЦК пришли на тернопольский рынок
В Тернополе сотрудники ТЦК и СП пришли на местный рынок для поиска военнообязанных граждан.
На видео можно увидеть, как люди в военной форме в повышенном тоне разговаривают с продавцами.
Также в соцсетях пишут, что утром работники ТЦК пришли и в ТРЦ "Подоляны". На фото можно увидеть их в сопровождении полиции.
Напомним, что на днях в Закарпатье сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки совершили рейды по тренажерным залам. В ТЦК объяснили, что таким образом ничего не нарушают и действуют по законам Украины.
Кроме того, работники ТЦК нагрянули в спортивные залы Львова. По данным местных пабликов, они посетили ТЦ "Спартак". Там они побывали в "Спортлайфе".
Читайте Новини.LIVE!