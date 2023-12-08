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В поисках уклонистов — военкомы посетили рынок в Тернополе

8 декабря 2023 13:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В поисках уклонистов — военкомы посетили рынок в Тернополе
Сотрудники ТЦК на рынке в Тернополе. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Работники ТЦК провели рейд на тернопольский рынок утром 8 декабря. Там они пытались найти уклонистов.

Соответствующее видео публикуют в местных Telegram-каналах.

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Работники ТЦК пришли на тернопольский рынок

В Тернополе сотрудники ТЦК и СП пришли на местный рынок для поиска военнообязанных граждан.

На видео можно увидеть, как люди в военной форме в повышенном тоне разговаривают с продавцами.

Также в соцсетях пишут, что утром работники ТЦК пришли и в ТРЦ "Подоляны". На фото можно увидеть их в сопровождении полиции.

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Работники ТЦК в ТРЦ "Подоляны". Фото: соцсети

Напомним, что на днях в Закарпатье сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки совершили рейды по тренажерным залам. В ТЦК объяснили, что таким образом ничего не нарушают и действуют по законам Украины.

Кроме того, работники ТЦК нагрянули в спортивные залы Львова. По данным местных пабликов, они посетили ТЦ "Спартак". Там они побывали в "Спортлайфе".

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