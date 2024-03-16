В Раде обсуждают штрафы до 200 тысяч гривен за неявку в ТЦК, — Бутусов

Заседание Верховной Рады. Фото: Facebook ВР

Журналист Юрий Бутусов уверен, что без должного определения параметров мобилизации она не сможет дать надлежащего эффекта. Кроме того, он настроен скептически в отношении рычагов принуждения военнообязанных идти в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом Бутусов написал на своей странице в Facebook в пятницу, 15 марта.

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Концепция закона о мобилизации

"Для меня эта концепция не ясна, поскольку в ее основе должен быть сначала план мобилизации, сроки, порядок учета, порядок ротаций, время на боевую подготовку мобилизованных и программа подготовки", — пояснил свое мнение Бутусов.

Он отметил, что без этих параметров вместо решения проблемы будет только очередная политическая декларация.

Стоит отметить, что сейчас рассматривается вариант штрафа на уклонение в размере от 100 до 200 тысяч.

Кроме того, в случае игнорирования предупреждения о явке в течение 2 недель через суд планируется:

Блокировка выезда за границу.

Лишение водительских прав и права вести деятельность как ФЛП;

Отмена всех государственных пособий и субсидий;

Запрет брать кредиты в течение 10 лет.

"Жду замечаний по теме, я вопросами мобилизации еще не занимался, так что нужна дискуссия", — отметил Бутусов.

Новая концепция мобилизации. Фото: скриншот

Напомним, что в Минюсте рассказали, как будет проходить мобилизация осужденных.

Ранее мы писали, что в ТЦК объяснили, от чего будет зависеть наказание за неявку по повестке.