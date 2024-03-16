В Раде обсуждают штрафы до 200 тысяч гривен за неявку в ТЦК, — Бутусов
Журналист Юрий Бутусов уверен, что без должного определения параметров мобилизации она не сможет дать надлежащего эффекта. Кроме того, он настроен скептически в отношении рычагов принуждения военнообязанных идти в ряды Вооруженных сил Украины.
Об этом Бутусов написал на своей странице в Facebook в пятницу, 15 марта.
Концепция закона о мобилизации
"Для меня эта концепция не ясна, поскольку в ее основе должен быть сначала план мобилизации, сроки, порядок учета, порядок ротаций, время на боевую подготовку мобилизованных и программа подготовки", — пояснил свое мнение Бутусов.
Он отметил, что без этих параметров вместо решения проблемы будет только очередная политическая декларация.
Стоит отметить, что сейчас рассматривается вариант штрафа на уклонение в размере от 100 до 200 тысяч.
Кроме того, в случае игнорирования предупреждения о явке в течение 2 недель через суд планируется:
- Блокировка выезда за границу.
- Лишение водительских прав и права вести деятельность как ФЛП;
- Отмена всех государственных пособий и субсидий;
- Запрет брать кредиты в течение 10 лет.
"Жду замечаний по теме, я вопросами мобилизации еще не занимался, так что нужна дискуссия", — отметил Бутусов.
Напомним, что в Минюсте рассказали, как будет проходить мобилизация осужденных.
Ранее мы писали, что в ТЦК объяснили, от чего будет зависеть наказание за неявку по повестке.
Читайте Новини.LIVE!