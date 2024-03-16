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У Раді обговорюють штрафи до 200 тисяч гривень за неявку до ТЦК, — Бутусов

16 березня 2024 00:14
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
У Раді обговорюють штрафи до 200 тисяч гривень за неявку до ТЦК, — Бутусов
Засідання Верховної Ради. Фото: Facebook ВР
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Журналіст Юрій Бутусов упевнений, що без належного визначення параметрів мобілізації, вона не зможе дати належний ефект. Крім того, він налаштований скептично щодо важелів примусу військовозобов'язаних іти до лав Збройних сил України.

Про це Бутусов написав на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 15 березня.

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Пост Юрія Бутусова. Фото: скриншот

Концепція закону про мобілізацію

"Для мене ця концепція не зрозуміла, оскільки в її основі має бути спочатку план мобілізації, терміни, порядок обліку, порядок ротацій, час на бойову підготовку мобілізованих та програма підготовки", — пояснив свою думку Бутусов.

Він зазначив, що без цих параметрів замість вирішення проблеми буде лише чергова політична декларація.

Варто зазначити, що зараз розглядається варіант накдаження штрафу на ухилянітв у розмірі від 100 до 200 тисяч.

Крім того, у разі ігнорування попередження про явку протягом 2 тижнів через суд планують: 

  • Блокування виїзду за кордон.
  • Позбавлення водійських прав та права вести діяльність як ФОП;
  • Скасування усіх державних допомог та субсидій;
  • Заборона брати кредити упродовж 10 років.

"Чекаю на зауваження по темі, я питаннями мобілізації ще не займався, так що треба дискусія", — зазначив Бутусов.

концепція
Нова концепція мобілізації. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Мін'юсті розповіли, як буде проходити мобілізація засуджених.

Раніше ми писали, що у ТЦК пояснили від чого залежатиме покарання за неявку за повісткою.

війна
Україна
мобілізація
військовозобов'язані
ухилянти

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