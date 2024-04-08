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В Раде планируют одобрить новые штрафы для уклонистов — что известно

8 апреля 2024 16:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Раде одобрили новые штрафы для ухилянцев - что известно
Народные депутаты на заседании Верховной Рады Украины. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассматривает размеры штрафов за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне и мобилизации. Речь идет о законопроекте №10379 об ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне и мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Максим Бужанский.

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По словам Максима Бужанского, правоохранительный комитет рекомендует принять следующие нормы:

  • за нарушение правил военного учета — штраф от 3400 до 5100 гривен, повторно или в особый период — от 17 000 до 22 500 гривен;
  • за нарушение законодательства об обороне и мобилизации (статья 210-1) в мирное время — штраф от 5100 до 8500 для граждан и 17 000-34 000 для должностных и юридических лиц, в военное время – штраф для граждан от 17 000 до 22 500 гривен для должностных и юридических лиц от 34 000 до 59 500 гривен.

Административного ареста на трое суток не будет, никаких тюремных сроков, в том числе и на 5 лет, тоже не будет.

"Проект рекомендовано принять за основу и в целом, но это техническое решение, будут правки и второе чтение", – рассказал Бужанский.

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Сообщение Максима Бужанского. Фото: скриншот

Отдельной нормой исключили ответственность граждан за непредоставление ТЦК данных, которые ТЦК автоматически получает из реестров.

Напомним, что в Раде объяснили, когда ТЦК получат данные из реестров о военнообязанных.

Также мы писали о том, что Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк призвал украинцев присоединиться к войску. Он отметил, что Россия отрицает само существование украинского народа, поэтому все остальные планы и мечты следует поставить на паузу.

Верховная Рада
штрафы
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные

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