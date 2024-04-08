В Раде одобрили новые штрафы для ухилянцев - что известно

В Раде планируют одобрить новые штрафы для уклонистов — что известно
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассматривает размеры штрафов за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне и мобилизации. Речь идет о законопроекте №10379 об ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне и мобилизации.
Об этом сообщил народный депутат Максим Бужанский.
Новые штрафы для уклонистов
По словам Максима Бужанского, правоохранительный комитет рекомендует принять следующие нормы:
- за нарушение правил военного учета — штраф от 3400 до 5100 гривен, повторно или в особый период — от 17 000 до 22 500 гривен;
- за нарушение законодательства об обороне и мобилизации (статья 210-1) в мирное время — штраф от 5100 до 8500 для граждан и 17 000-34 000 для должностных и юридических лиц, в военное время – штраф для граждан от 17 000 до 22 500 гривен для должностных и юридических лиц от 34 000 до 59 500 гривен.
Административного ареста на трое суток не будет, никаких тюремных сроков, в том числе и на 5 лет, тоже не будет.
"Проект рекомендовано принять за основу и в целом, но это техническое решение, будут правки и второе чтение", – рассказал Бужанский.
Отдельной нормой исключили ответственность граждан за непредоставление ТЦК данных, которые ТЦК автоматически получает из реестров.
Напомним, что в Раде объяснили, когда ТЦК получат данные из реестров о военнообязанных.
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