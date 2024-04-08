У Раді пояснили, коли ТЦК отримають дані з реєстрів про військовозобов'язаних

Працівник ТЦК перевіряє документи. Фото: mmr.net.ua

У Верховній Раді розповіли, коли працівники ТЦК отримають дані про військовозобов'язаних з держреєстрів. Очікується, що це станеться найближчими місяцями.

Про це розповіла заступниця голови Комітету парламенту з питань антикорупційної політики Олена Мошенець в ефірі телемарафону.

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Коли ТЦК матимуть доступ до інформації про військовозобов'язаних

Депутатка очікує, що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки матимуть доступ до інформації про чоловіків віком 17-60 років з державних баз даних.

"Бо ми робимо інформаційною, електронною нашу військову частину. Ми робимо все для того, щоб всі ці процеси спростити для нашого військового керівництва", — прокоментувала Мошенець.

Заступниця голови парламентського Комітету також зазначила, що необхідна законодавча основа вже на місці, і залишились питання лише до тих, хто буде це виконувати.

Також заступниця голови парламентського Комітету зазначила, що законодавча база вже створена, тому тепер все залежить від "конкретних виконавців".

Нагадаємо, що ТЦК викликатиме на облік 25-річних чоловіків.

Раніше ми писали, що СБУ могла використати працівників ТЦК для тиску на журналіста "Слідство.Інфо".