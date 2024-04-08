Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow У Раді планують схвалити нові штрафи для ухилянтів — що відомо arrow

У Раді планують схвалити нові штрафи для ухилянтів — що відомо

8 квітня 2024 16:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Раді схвалили нові штрафи для ухилянтів — що відомо
Народні депутати під час засідання Верховної Ради України. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглядає розміри штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію. Йдеться про законопроєкт №10379 про відповідальність за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію.

Про це повідомив  народний депутат Максим Бужанський.

Читайте також:

Нові штрафи для ухидянтів

За словами Максима Бужанського, правоохоронний комітет рекомендує прийняти наступні норми:

  • за порушення правил військового обліку — штраф від 3400 до 5100 гривень, повторно або в особливий період – від 17 000 до 22 500 гривень;
  • за порушення законодавства про оборону та мобілізацію (стаття 210-1) у мирний час — штраф від 5100 до 8500 для громадян та 17 000-34 000 для посадових та юридичних осіб, у воєнний час — штраф для громадян від 17 000 до 22 500 гривень, для посадових та юридичних осіб від 34 000 до 59 500 гривень.

Адміністративного арешту на три доби не буде, жодних тюремних термінів, у тому числі й на 5 років також не буде.

"Проект рекомендовано прийняти за основу і в цілому, але це технічне рішення, будуть правки та друге читання", — розповів Бужанський.

Окремою нормою виключили відповідальність громадян за ненадання ТЦК тих даних, які ТЦК автоматично отримує з реєстрів.

Нагадаємо, що у Раді пояснили, коли ТЦК отримають дані з реєстрів про військовозобов'язаних. 

Також ми писали про те, що Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк закликав українців приєднатися до війська. Він зазначив, що Росія заперечує саме існування українського народу, тому усі інші плани та мрії варто поставити на паузу.

Верховна Рада
штрафи
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку