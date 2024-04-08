У Раді схвалили нові штрафи для ухилянтів — що відомо

Народні депутати під час засідання Верховної Ради України. Ілюстративне фото: УНІАН

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглядає розміри штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію. Йдеться про законопроєкт №10379 про відповідальність за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію.

Про це повідомив народний депутат Максим Бужанський.

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За словами Максима Бужанського, правоохоронний комітет рекомендує прийняти наступні норми:

за порушення правил військового обліку — штраф від 3400 до 5100 гривень, повторно або в особливий період – від 17 000 до 22 500 гривень;

за порушення законодавства про оборону та мобілізацію (стаття 210-1) у мирний час — штраф від 5100 до 8500 для громадян та 17 000-34 000 для посадових та юридичних осіб, у воєнний час — штраф для громадян від 17 000 до 22 500 гривень, для посадових та юридичних осіб від 34 000 до 59 500 гривень.

Адміністративного арешту на три доби не буде, жодних тюремних термінів, у тому числі й на 5 років також не буде.

"Проект рекомендовано прийняти за основу і в цілому, але це технічне рішення, будуть правки та друге читання", — розповів Бужанський.

Окремою нормою виключили відповідальність громадян за ненадання ТЦК тих даних, які ТЦК автоматично отримує з реєстрів.

Нагадаємо, що у Раді пояснили, коли ТЦК отримають дані з реєстрів про військовозобов'язаних.

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