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В Раде сообщили, когда разработают закон о демобилизации

14 ноября 2024 17:11
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Раде обещают разработать проект о демобилизации до 18 декабря
Заседание Верховной Рады. Фото: rada.gov.ua
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Министерство обороны Украины намерено завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря этого года. Механизмы увольнения военных со службы пока не проработаны.

Об этом заявил секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии "Украинской правде".

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"Комитет обращался в Министерство обороны с официальным запросом о наработке законопроекта об определении порядка и условий увольнения со службы некоторых категорий военных во время военного положения", — рассказал Костенко.

Он добавил, что на днях поступил ответ, в котором говорится, что в соответствии с планом МОУ проект будет готов в определенный парламентом сроком до 18 декабря этого года.

Также, по словам Костенко, неизвестно, какие механизмы увольнения военнослужащих со службы предложит Минобороны.

Напомним, правительство Украины приняло постановление, вводящее реальный и прозрачный механизм переводов для воинов между воинскими частями.

Ранее мы писали о том, что в Верховной Раде рассмотрят законопроект об увольнении с военной службы мобилизованных ограниченно годных 18-25 лет.

Верховная Рада Минобороны мобилизация законопроект демобилизация

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