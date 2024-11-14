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У Раді повідомили, коли розроблять закон про демобілізацію

14 листопада 2024 17:11
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Раді обіцяють розробити проєкт про демобілізацію до 18 грудня
Засідання Верховної Ради. Фото: rada.gov.ua
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Міністерство оборони України має намір завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня цього року. Механізми звільнення військових зі служби наразі не пропрацьовані.

Про це заявив секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в коментарі "Українській правді".

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"Комітет звертався до Міністерства оборони з офіційним запитом щодо напрацювання законопроєкту про визначення порядку та умов звільнення зі служби деяких категорій військових під час воєнного стану", — розповів Костенко. 

Він додав, що днями надійшла відповідь, в якій ідеться, що відповідно до плану МОУ проєкт буде готовий у визначений парламентом терміном — до 18 грудня цього року.

Також, за словами Костенка, наразі невідомо, які механізми звільнення військовослужбовців зі служби запропонує Міноборони. 

Нагадаємо, уряд України ухвалив постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для воїнів між військовими частинами.

Раніше ми писали про те, що у Верховній Раді розглянуть законопроєкт про звільнення з військової служби мобілізованих обмежено придатних віком 18-25 років.

Верховна Рада Міноборони мобілізація законопроєкт демобілізація

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