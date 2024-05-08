В Раде продолжили мобилизацию и военное положение
В Верховной Раде поддержали продление мобилизации и военного положения в Украине еще на 90 дней. Соответственно, ограничения будут действовать до 11 августа 2024 года.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в среду, 8 мая.
Продолжение мобилизации и военного положения в Украине
По словам Железняка, "ЗА" продление мобилизации в Украине проголосовали 336 народных депутатов, военного положения — 339 избранников.
Соответствующие ограничения продлили еще на 90 дней, то есть до 11 августа этого года.
Напомним, 6 мая Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.
К слову, военный эксперт рассказал, сколько еще украинских мужчин могут мобилизовать в ряды ВСУ.
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