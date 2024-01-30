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В Раде прокомментировали информацию о якобы разрешении отправлять депутатов на фронт

30 января 2024 11:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Раде прокомментировали информацию о якобы разрешении отправлять депутатов на фронт
Зал Верховной Рады. Фото: Верховная Рада
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Недавно в информационном пространстве появилась новость о разрешении посылать народных депутатов защищать Украину. Однако в Верховной Раде заявили, что такой информации не следует доверять.

Об этом написала народный депутат Соломия Бобровская.

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Так, она акцентировала на двух вещах в обсуждении законопроекта о мобилизации, которые на днях звучали в медиапространстве.

Первая новость — это "откуп" от воинской обязанности в различных экономических формах: будь то предприятие, собственные средства или зарплата.

По словам нардепа, в комитете не шли такие обсуждения, часть коллег не поощряет такие идеи и лично она категорически против такого нововведения.

"Раскол общества через финансы и экономику в отношении защиты государства — это апогей диверсии. И не нужно прикрывать их "благими" намерениями", — подчеркнула она.

Вторая — новость о мобилизации нардепов.

Бобровская заявила, что как бы люди ни ненавидели депутатов, они их и избирали, поэтому формально они являются представителями законодательной ветви власти, а именно Парламента.

Она подчеркнула, что россияне выжидают, чтобы показать несостоятельность институтов власти Украины, а затем и "доказать failed state".

"Не ведитесь на такой популизм. Действующие народные депутаты имеют отсрочку от воинского долга согласно статье 78 Конституции Украины. Прямая же отсрочка для депутатов устанавливается ст. 29 Закона "О статусе народного депутата" и ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", — добавила Бобровская.

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Скриншот поста Бобровской

Напомним, что на ближайших заседаниях парламента приоритетным вопросом станет законопроект о мобилизации. Это считают острой проблемой, ведь, несмотря на разный подход к ведению войны, в России продолжают мобилизационные процессы.

Кроме того, глава комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявил, что в Украине следует ввести легальные способы уклониться от мобилизации. Это позволит найти применение тем нескольким миллионам украинцев, о которых известен только их номер идентификационного кода.

Верховная Рада
военный призыв
мобилизация
повестки
народные депутаты
война в Украине

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