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У Раді прокоментували інформацію про нібито дозвіл відправляти депутатів на фронт

30 січня 2024 11:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Раді прокоментували інформацію про нібито дозвіл відправляти депутатів на фронт
Зала Верховної Ради. Фото: Верховна Рада
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Нещодавно в інформаційному просторі з'явилася новина про дозвіл відправляти народних депутатів захищати Україну. Проте у Верховній Раді заявили, що такій інформації не слід довіряти. 

Про це написала народна депутатка Соломія Бобровська.

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Так, вона акцентувала на двох речах в обговоренні законопроєкту про мобілізацію, які днями звучали в медіапросторі.

Перша новина  — це "відкуп" від військового обовʼязку в різних економічних формах: чи то підприємством, чи то власним коштом або зарплатою.

За словами нардепки, в комітеті не було таких обговорень, частина колег не толерує такі ідеї й особисто вона категорично проти такого нововведення.

"Розкол суспільства через фінанси та економіку у відношенні захисту держави — це апогей диверсії. І не потрібно прикривати їх "благими" намірами", — наголосила вона.

Друга — новина щодо мобілізації нардепів.

Бобровська заявила, що як би люди не ненавиділи депутатів, вони їх й обирали, тому формально вони є представниками законодавчої гілки влади, а саме Парламенту.

Вона наголосила, що росіяни вичікують показати неспроможність інституцій влади України, а відтак і "довести failed state".

"Не ведіться на такий популізм. Чинні народні депутати мають відстрочку від військового обовʼязку згідно зі статтею 78 Конституції України. Пряма ж відстрочка для депутатів встановлюється ст. 29 Закону "Про статус народного депутата" та ст. 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", — додала Бобровська.

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Скриншот допису Бобровської

Нагадаємо, що на найближчих засіданнях парламенту пріоритетним питанням буде законопроєкт про мобілізацію. Це вважають гострою проблемою, адже попри різний підхід до ведення війни, в Росії продовжують мобілізаційні процеси. 

Крім того, голова комітету з економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що в Україні варто запровадити легальні способи ухилитися від мобілізації. Це дасть змогу знайти застосування тим кільком мільйонам українців, про яких відомий лише їхній номер ідентифікаційного коду.

Верховна Рада
військовий призов
мобілізація
повістки
народні депутати
війна в Україні

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