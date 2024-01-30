У Раді прокоментували інформацію про нібито дозвіл відправляти депутатів на фронт

Зала Верховної Ради. Фото: Верховна Рада

Нещодавно в інформаційному просторі з'явилася новина про дозвіл відправляти народних депутатів захищати Україну. Проте у Верховній Раді заявили, що такій інформації не слід довіряти.

Про це написала народна депутатка Соломія Бобровська.

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Так, вона акцентувала на двох речах в обговоренні законопроєкту про мобілізацію, які днями звучали в медіапросторі.

Перша новина — це "відкуп" від військового обовʼязку в різних економічних формах: чи то підприємством, чи то власним коштом або зарплатою.

За словами нардепки, в комітеті не було таких обговорень, частина колег не толерує такі ідеї й особисто вона категорично проти такого нововведення.

"Розкол суспільства через фінанси та економіку у відношенні захисту держави — це апогей диверсії. І не потрібно прикривати їх "благими" намірами", — наголосила вона.

Друга — новина щодо мобілізації нардепів.

Бобровська заявила, що як би люди не ненавиділи депутатів, вони їх й обирали, тому формально вони є представниками законодавчої гілки влади, а саме Парламенту.

Вона наголосила, що росіяни вичікують показати неспроможність інституцій влади України, а відтак і "довести failed state".

"Не ведіться на такий популізм. Чинні народні депутати мають відстрочку від військового обовʼязку згідно зі статтею 78 Конституції України. Пряма ж відстрочка для депутатів встановлюється ст. 29 Закону "Про статус народного депутата" та ст. 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", — додала Бобровська.

Скриншот допису Бобровської

Нагадаємо, що на найближчих засіданнях парламенту пріоритетним питанням буде законопроєкт про мобілізацію. Це вважають гострою проблемою, адже попри різний підхід до ведення війни, в Росії продовжують мобілізаційні процеси.

Крім того, голова комітету з економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що в Україні варто запровадити легальні способи ухилитися від мобілізації. Це дасть змогу знайти застосування тим кільком мільйонам українців, про яких відомий лише їхній номер ідентифікаційного коду.