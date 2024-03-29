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В Раде прокомментировали скандал с начальником ТЦК в Ровенской области

29 марта 2024 10:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Раде прокомментировали скандал с начальником ТЦК в Ровенской области
Дмитро Соломчук. Фото: партия "Слуга народа"
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Народный депутат Верховной Рады и представитель Комитета по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук, комментируя скандал с начальником одного из ровенских ТЦК и СП заявил, что его мало интересует чужая интимная жизнь. Другой вопрос — это наличие скрытой камеры в кабинете военкома и слив самого ролика в сеть.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

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"На эту тему не общался, потому что его интимная жизнь и другие моменты меня вообще не интересуют", — сказал Соломчук, комментируя скандал.

Он добавил, что установка камер в кабинетах военкомов — это нормальная практика. Однако когда речь идет о скрытой съемке и сливе соответствующих роликов в сеть, это уже другой вопрос.

"В условиях войны не может такого происходить, потому что кроме поцелуев могла вылиться какая-то информация по мобилизации, строительству фортификаций и других моментах, которых не должно быть в сети", — сказал Соломчук.

В этой связи, подчеркнул политик, следует усилить меры безопасности.

Напомним, в Полтавской области сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) направили запрос в полицию, чтобы оттуда в военкоматы доставили около 30 тысяч человек.

Добавим, в Хмельницкой области задержали работницу ТЦК и ее сообщника, их подозревают в коррупции.

Ровно
военкомат
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП

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