В Раде прокомментировали скандал с начальником ТЦК в Ровенской области
Народный депутат Верховной Рады и представитель Комитета по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук, комментируя скандал с начальником одного из ровенских ТЦК и СП заявил, что его мало интересует чужая интимная жизнь. Другой вопрос — это наличие скрытой камеры в кабинете военкома и слив самого ролика в сеть.
Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.
Инцидент с ровенским военкомом
"На эту тему не общался, потому что его интимная жизнь и другие моменты меня вообще не интересуют", — сказал Соломчук, комментируя скандал.
Он добавил, что установка камер в кабинетах военкомов — это нормальная практика. Однако когда речь идет о скрытой съемке и сливе соответствующих роликов в сеть, это уже другой вопрос.
"В условиях войны не может такого происходить, потому что кроме поцелуев могла вылиться какая-то информация по мобилизации, строительству фортификаций и других моментах, которых не должно быть в сети", — сказал Соломчук.
В этой связи, подчеркнул политик, следует усилить меры безопасности.
Напомним, в Полтавской области сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) направили запрос в полицию, чтобы оттуда в военкоматы доставили около 30 тысяч человек.
Добавим, в Хмельницкой области задержали работницу ТЦК и ее сообщника, их подозревают в коррупции.
Читайте Новини.LIVE!