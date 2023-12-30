В Раде прокомментировали внесение уклонистов в реестр должников

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко. Фото: скриншот из видео

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко прокомментировал внесение уклонистов в реестр должников. Это задача территориальных центров комплектования.

Свое мнение по этому поводу Александр Корниенко рассказал для "Радио Свобода".

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По мнению Корниенко, это достаточно большой риск — в одних руках просто что-то собирать.

"Неважно, чьи это руки. Я сейчас безотносительно к ТЦК, они тоже свою работу нормально делают, большинство. Кроме Евгения Борисова, других кейсов, которые мы видели. Но просто в одних руках что-то концентрировать — это такая не очень хорошая история", — подчеркнул он.

Первый заместитель председателя Верховной Рады говорит, что если наложить на этот правительственный законопроект и на эту матрицу вопросы финансов, то получается, что определенными действиями может снизиться наполнение налогами. Таким образом, решается одна проблема — увеличивается количество тех, кого можно призвать, и уменьшается количество уклонистов

Однако, по словам Корниенко, снижается налоговая база, поскольку люди "уйдут в тень" из-за этого.

"И тогда мы не решаем в целом проблему. Потому что у нас минус на плюс дает все равно минус. То есть здесь надо к этому очень серьезно подойти. И поэтому мы и внутри руководства парламента, и Руслан Стефанчук, и мы внутри себя обязательно говорим, что надо, чтобы это была широкая дискуссия. Я не знаю, должна ли она быть публичной, потому что там есть очень много вопросов и ДСП, и военной тайны. Но какая-то часть может быть публичной", — рассказал он.

Корниенко отметил, что комитет должен отчитываться в ежедневном режиме.

Напомним, в Украине вечером 25 декабря на сайте Верховной Рады появился ожидаемый законопроект о мобилизации. Неудивительно, что быстро стал резонансным. Поскольку в нем, в частности, речь идет об уменьшении предельного возраста призывников с 27 до 25 лет.