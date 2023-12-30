У Раді прокоментували внесення ухилянтів в реєстр боржників

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Фото: скриншот з відео

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко прокоментував внесення ухилянтів у реєстр боржників. Це завдання територіальних центрів комплектування.

Свою думку щодо цього Олександр Корнієнко розповів для "Радіо Свобода".

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На думку Корнієнка, це досить великий ризик – в одних руках просто щось збирати.

"Неважливо, чиї це руки. Я зараз безвідносно до ТЦК, вони теж свою роботу нормально роблять, більшість. Крім Євгена Борисова, інших кейсів, які ми бачили. Але просто в одних руках щось концентрувати — це така не дуже гарна історія", — наголосив він.

Перший заступник голови Верховної Ради каже, якщо накласти на цей урядовий законопроєкт і на цю матрицю питання фінансів, то виходить, що певними діями, може знизитися наповнення податками. Таким чином, вирішується одна проблема — збільшується кількість тих, кого можна призвати, і зменшується кількість ухилянтів.

Однак, за словами Корнієнка, знижується податкова база, оскільки люди "підуть в тінь" через це.

"І тоді ми не вирішуємо в цілому проблему. Бо у нас мінус на плюс дає все одно мінус. Тобто тут треба до цього дуже серйозно підійти. І тому ми і всередині керівництва парламенту, і Руслан Стефанчук, і ми всередині себе обов'язково говоримо, що треба, щоб це була широка дискусія. Я не знаю, чи вона має бути публічною, бо там є дуже багато питань і ДСК, і військової таємниці. Але якась частина може бути публічною", — розповів він.

Корнієнко наголосив, що комітет має звітувати в щоденному режимі.

Нагадаємо, в Україні ввечері 25 грудня на сайті Верховної Ради з’явився очікуваний законопроєкт про мобілізацію. Не дивно, що він швидко став резонансним. Оскільки в ньому, зокрема, йдеться про зменшення граничного віку призовників з 27 до 25 років.