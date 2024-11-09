Снижение мобилизационного возраста в Украине — Корниенко прокомментировал

Первый вице-спикер ВРУ Александр Корниенко. Фото: скриншот с видео

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сделал заявление о понижении мобилизационного возраста. По его словам, в настоящее время парламентарии этого не рассматривают.

Об этом Александр Корниенко сказал для Радио NV.

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Корниенко подчеркнул, что сейчас в Украине "демографическая яма".

По его словам, трудно представить дискуссию о снижении мобилизационного возраста ниже 25 лет, несмотря на желание партнеров.

"Это то золотое такое поколение, с которым нам отстраивать страну, с которым нам работать", — добавил первый вице-спикер ВРУ.

Напомним, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут отметил, что есть вероятность снижения мобилизационного возраста в Украине, но власти не хотят этого делать. По его словам, это может оказать негативное влияние на стратегическое будущее страны.

Также в приложении "Резерв+" теперь доступна новая услуга для оформления отсрочки от мобилизации.