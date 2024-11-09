Зниження мобілізаційного віку в Україні — Корнієнко прокоментував

Перший віцеспікер ВРУ Олександр Корнієнко. Фото: скриншот з відео

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко зробив заяву про зниження мобілізаційного віку. За його словами, наразі парламентарі цього не розглядають.

Про це Олександр Корнієнко сказав для Radio NV.

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Корнієнко наголосив, що наразі в Україні "демографічна яма".

За його словами, важко уявити дискусію про зниження мобілізаційного віку нижче за 25 років, попри бажання партнерів.

"Це те золоте таке покоління, із яким нам відбудовувати країну, із яким нам працювати", — додав перший віцеспікер ВРУ.

Нагадаємо, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут зазначив, що є ймовірність зниження мобілізаційного віку в Україні, але влада не хоче цього робити. За його словами, це може мати негативний вплив на стратегічне майбутнє країни.

Також у додатку "Резерв+" тепер доступна нова послуга для оформлення відстрочки від мобілізації.