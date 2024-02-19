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В Раде рассказали, какие правки могут внести в законопроект о мобилизации

19 февраля 2024 12:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Раде рассказали, какие правки могут внести в законопроект о мобилизации
Верховная рада Украины. Фото: ВРУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Уже на этой неделе Верховная Рада может проголосовать за законопроект о мобилизации во втором чтении и в целом. Это произойдет при условии, если получится договориться о ключевых правках. Изменения можно предложить до 21 февраля.

Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк.

Правки к законопроекту о мобилизации

"Сейчас важно, какие правки будут кардинальными. Мы считаем, что самая большая дискуссия будет вокруг вопроса демобилизации срочников. Мы требуем, чтобы в течение двух месяцев они были демобилизованы. И их срок отсрочки должен быть 12 месяцев, чтобы они могли устроить свою гражданскую жизнь, а некоторые из них и подписать контракт на продолжение службы", — сказал Цимбалюк.

По его словам, еще одной дискуссионной темой является отсрочка от службы при уходе за лицами с инвалидностью.

"Лицо с инвалидностью имеет право выбрать, кто за ним будет ухаживать. Так, это должно быть одно лицо из круга близких родственников. Но это лицо должен выбрать сам человек, за которым нужен уход", — рассказал он.

Цимбалюк отметил, что это должно быть закреплено в законе. В настоящее время продолжается дискуссия по этому вопросу.

Первый заместитель главы комитета ВРУ по социальной политике и защите прав ветеранов сообщил, что сейчас также рассматривается вопрос уменьшения срока демобилизации военных с 36 месяцев до 18 при условии, что 12 месяцев военный пробыл в зоне активных боевых действий.

К тому же планируется оставить право на отсрочку для преподавателей и студентов.

"Относительно преподавателей вузов без ученой степени. Мы считаем, что они тоже имеют право на отсрочку. Как и докторанты на контрактной форме обучения. А то, что их большое количество — это не их вина, это вина Правительства, которое давало квоты вузам. Можно говорить, что со следующего года будет меньшее количество, это другое дело. Но те, кто заплатил деньги и учится — они должны закончить обучение", — добавил Цимбалюк.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. За проголосовало 243 нардепа.

Адвокат Роман Симутин высказался по поводу изменений в плане наказания уклонистов согласно новому законопроекту о мобилизации в Украине. Он упомянул штрафы до 51 тыс. грн и задержание до трех дней.

Также секретарь оборонного комитета ВРУ Роман Костенко рассказал, как должны измениться денежные выплаты военным ВСУ после принятия законопроекта.

Верховная Рада
украинцы
Украина
мобилизация
законопроект

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