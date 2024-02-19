У Раді розповіли, які правки можуть внести до законопроєкту про мобілізацію

Верховна Рада України. Фото: ВРУ

Вже цього тижня Верховна Рада може проголосувати за законопроєкт про мобілізацію в другому читанні та в цілому. Це станеться за умови, якщо вийде домовитися про ключові правки. Зміни можна запропонувати до 21 лютого.

Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Правки до законопроєкту про мобілізацію

"Зараз важливо, які правки будуть кардинальними. Ми вважаємо, що найбільша дискусія буде навколо питання демобілізації строковиків. Ми вимагаємо, щоб протягом двох місяців вони були демобілізовані. І їхній термін відстрочки має бути 12 місяців, аби вони могли влаштувати своє цивільне життя, а дехто з них і підписати контракт на продовження служби", — сказав Цимбалюк.

За його словами, ще однією дискусійною темою є відстрочка від служби за умови догляду за особами з інвалідністю.

"Особа з інвалідністю має право обрати, хто за нею буде доглядати. Так, це має бути одна особа з кола близьких родичів. Але цю особу має обрати сама людина, за якою потрібен догляд", — розповів він.

Цимбалюк зазначив, що це повинно бути закріплено в законі. Наразі триває дискусія щодо цього питання.

Перший заступник голови комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів повідомив, що зараз також розглядається питання зменшення терміну демобілізації військових з 36 місяців до 18 за умови, що 12 місяців військовий пробув у зоні активних бойових дій.

До того ж планується залишити право на відстрочку для викладачів та студентів.

"Стосовно викладачів ВНЗ без наукового ступеня. Ми вважаємо, що вони теж мають право на відстрочку. Як і докторанти на контрактній формі навчання. А те, що їх велика кількість — це не їхня провина, це провина уряду, який давав квоти ВНЗ. Можна говорити, що з наступного року буде менша кількість, це інша справа. Але ті, хто заплатив гроші і навчається, мають закінчити навчання", — додав Цимбалюк.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. За проголосувало 243 нардепи.

Адвокат Роман Сімутін висловився щодо змін у плані покарання ухилянтів згідно з новим законопроєктом про мобілізацію в Україні. Він згадав штрафи до 51 тис. грн та затримання до трьох днів.

Також секретар оборонного комітету ВРУ Роман Костенко розповів, як мають змінитися грошові виплати військовим ЗСУ після прийняття законопроєкту.