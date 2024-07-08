Продление срока обновления военно-учетных данных — в Раде сделали заявление

Мужчина обновляет военно-учетные данные. Иллюстративное фото: РБК-Украина

После 17 июля продления сроков для обновления военно-учетных данных не последует. Народный депутат Федор Вениславский призвал всех граждан срочно приобщиться к обновлению информации о себе в ТЦК и СП или в приложении "Резерв+".

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга Народа" Федор Вениславский в интервью Украинской правде.

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Продлевать срок обновления данных после 17 июля не будут

Вениславский отметил, что из-за определенных политических заявлений и регистрации законопроекта о продлении срока обновления военно-учетных данных с 60 до 180 дней, возникла неопределенность среди граждан.

Он подчеркнул, что такие действия были непродуманными, и пока комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не принимал никаких законодательных актов по продлению сроков.

"На мой взгляд, это были не продуманные действия, которые наоборот некоторым гражданам Украины позволяют надеяться, что власти продлят срок для обновления военно-учетных данных после 17 июля, поэтому им некуда спешить. Если говорить о том или до 17 июля, когда закончится срок обновления данных, мы что-то будем принимать, это вряд ли. Поэтому у всех, кто не обновил данные, еще есть время", — отметил нардеп.

Напомним, что после завершения действия двухмесячного срока, отведенного на обновление военно-учетных данных, те, кто это не сделал, получат штрафы в размере от 17 тысяч гривен.

Поэтому стоит в последние дни успеть обновить данные, проще всего это сделать через мобильное приложение "Резерв+".

Ранее мы писали, что в Минобороны заявили, что с момента вступления в силу закона о мобилизации уже 2 млн украинцев обновили свои военно-учетные данные.