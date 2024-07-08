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У Раді сказали, чи продовжать термін оновлення військово-облікових даних

8 липня 2024 03:12
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
Продовження терміну оновлення військово-облікових даних — у Раді зробили заяву
Чоловік оновлює військово-облікові дані. Ілюстративне фото: РБК-Україна
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

Після 17 липня продовження термінів для оновлення військово-облікових даних не буде. Народний депутат Федір Веніславський закликав усіх громадян терміново залучитися до оновлення інформації про себе в ТЦК та СП або в застосунку "Резерв+".

Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга Народу" Федір Веніславський в інтерв'ю для Української правди.

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Веніславський зазначив, що через певні політичні заяви та реєстрацію законопроєкту про продовження строку оновлення військово-облікових даних з 60 до 180 днів, виникла невизначеність серед громадян.

Він підкреслив, що такі дії були непродуманими, і що наразі комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки не приймав жодних законодавчих актів щодо продовження строків.

"На мій погляд, це були не продумані дії, які навпаки деяким громадянам України дозволяють сподіватися, що влада продовжить термін для оновлення військово-облікових даних після 17 липня, тому їм немає куди поспішати. Якщо говорити про те чи до 17 липня, коли закінчиться строк оновлення даних, ми щось будемо приймати, це навряд чи. Тож усі, хто не оновив дані, ще мають час", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, що після завершення дії двомісячного терміну, відведеного на оновлення військово-облікових даних, ті, хто це не зробив, отримають штрафи розміром від 17 тисяч гривень.

Тож варто в останні дні встигнути оновити дані, найпростіше це зробити через мобільний застосунок "Резерв+".

Раніше ми писали, що в Міноборони заявили, що з моменту набуття чинності закону про мобілізацію вже 2 млн українців оновили свої військово-облікові дані.

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