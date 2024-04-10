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В Раде приняли за основу законопроект о мобилизации заключенных

10 апреля 2024 14:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Раде приняли за основу законопроект о мобилизации заключенных
Заседание ВР. Фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Верховной Раде приняли за основу законопроект о мобилизации осужденных в среду, 10 апреля. "За" проголосовали 281 народных избранника.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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"Также за основу принят #11079-1 законопроект о мобилизации осужденных. ЗА — 281", — написал Железняк, говоря о принятии документа.

Он подчеркнул, что антикоррупционные риски и положения о тяжких преступлениях должны быть устранены ко второму чтению.

Мобилизация осужденных
Результаты голосования. Фото: Ярослав Железняк\Telegram

Напомним, 10 апреля Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект об ответственности за военные правонарушения.

К слову, 9 апреля стали известны основные положения законопроекта о мобилизации, за который народные депутаты могут проголосовать в ближайшие дни.

Верховная Рада
война
закон
заключенные
мобилизация
народные депутаты
война в Украине

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