В Раде приняли за основу законопроект о мобилизации заключенных

Заседание ВР. Фото: УНИАН

В Верховной Раде приняли за основу законопроект о мобилизации осужденных в среду, 10 апреля. "За" проголосовали 281 народных избранника.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Принятие законопроекта

"Также за основу принят #11079-1 законопроект о мобилизации осужденных. ЗА — 281", — написал Железняк, говоря о принятии документа.

Он подчеркнул, что антикоррупционные риски и положения о тяжких преступлениях должны быть устранены ко второму чтению.

Результаты голосования. Фото: Ярослав Железняк\Telegram

Напомним, 10 апреля Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект об ответственности за военные правонарушения.

К слову, 9 апреля стали известны основные положения законопроекта о мобилизации, за который народные депутаты могут проголосовать в ближайшие дни.