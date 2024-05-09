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В Раде в целом поддержали введение штрафов за нарушение мобилизации

9 мая 2024 10:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Раде в целом поддержали введение штрафов за нарушение мобилизации
Заседание парламента. Фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Верховной Раде в целом проголосовали за внесение изменений в законопроект №10379. Речь идет о введении административной ответственности за нарушение правил мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Штрафы за нарушение правил мобилизации

"Парламент проголосовал в целом #10379 о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушение мобилизации. ЗА — 256", — написал Железняк, говоря о принятии изменений в законопроект.

Он подтвердил, что оборонный Комитет устранил некоторые негативные нормы из документа, внес в него определенные смягчения.

Штрафы за нарушение мобилизации
Результаты голосования. Фото: Ярослав Железняк

 

Напомним, в Украине предусмотрена административная ответственность за нарушение правил военного учета и уклонение от мобилизации. На сегодняшний день сумма штрафа составляет от 510 до 5100 гривен. Однако она может возрасти от 8 500 гривен до 51 000 гривен.

Также на днях стало известно, что в Украине хотят ввести заочные штрафы уклонистам.

Верховная Рада
война
штраф
Криминал
мобилизация
война в Украине

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