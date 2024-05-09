В Раде в целом поддержали введение штрафов за нарушение мобилизации

Заседание парламента. Фото: УНИАН

В Верховной Раде в целом проголосовали за внесение изменений в законопроект №10379. Речь идет о введении административной ответственности за нарушение правил мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Штрафы за нарушение правил мобилизации

"Парламент проголосовал в целом #10379 о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушение мобилизации. ЗА — 256", — написал Железняк, говоря о принятии изменений в законопроект.

Он подтвердил, что оборонный Комитет устранил некоторые негативные нормы из документа, внес в него определенные смягчения.

Результаты голосования. Фото: Ярослав Железняк

Напомним, в Украине предусмотрена административная ответственность за нарушение правил военного учета и уклонение от мобилизации. На сегодняшний день сумма штрафа составляет от 510 до 5100 гривен. Однако она может возрасти от 8 500 гривен до 51 000 гривен.

Также на днях стало известно, что в Украине хотят ввести заочные штрафы уклонистам.